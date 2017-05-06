لاتزال كل الخيارات مفتوحة بما يتعلق بقانون الانتخابات وفي مرحلة ما بعد إنتهاء ولاية مجلس النواب في 21 حزيران المقبل، إنطلاقاً من سعي معظم الاطراف لتفادي إدخال البلاد في أزمة خطيرة، وفي الوقت نفسه بقاء الاتصالات تدور في الحلقة المفرغة، على خلفية حسابات البعض.

مصادر سياسية: ما طرحه السيد نصر الله يمنع حصول فتنة

وقد اظهرت خريطة المواقف في الاسبوعين الماضيين التي اعلنت في الخفاء والعلن، ان الخروج من المأزق القائم، يكون من خلال اعتماد خارطة الطريق التي حدد عناوينها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته خلال الاحتفال الذي اقامته مؤسسة الجرحى بمناسبة «يوم الجريح المقاوم»، من خلال الأمور الآتية:

1- طالما ان كل الطوائف لديها هواجس، خاصة لدى المسيحيين والدروز لا يمكن فرض قانون معين خلافاً لإرادتهم وبالتالي استبعاد دعوات البعض لأخذ الامور نحو التصويت في مجلس الوزراء او مجلس النواب، على اعتبار ان مثل هذا الخيار سيفاقم من الأزمة ويدخل البلاد في آتون فتنة مذهبية. وتقول مصادر سياسية ان «ما قاله السيد نصرالله من ان لكل مذهب هواجسه وعلى الجميع أخذ ذلك في عين الإعتبار يمنع حصول فتنة وهو ما اكد عليه الرئيس نبيه بري».

2- علينا اقناع بعضنا البعض لنصل الى تسوية سياسية في قانون الانتخاب، لأن احدا لا يستطيع فرض أي قانون دون موافقة الآخرين.

3- ان البلد على حافة الهاوية، وإذا لم نصل الى قانون جديد فكل الخيارات سيئة ولا يجوز دفع البلد الى الهاوية، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية كاملة، وهذا يفترض تقديم تنازلات من كل الكتل النيابية.

لذلك، فان السؤال الأول والأهم، بات في مرمى القوى السياسية، خاصة اصحاب المواقف الضبابية بدءاً من تيار المستقبل للحؤول دون اخذ البلاد نحو الهاوية؟

المصادر السياسية تقول: ان «على الكتل النيابية تلقف خارطة الطريق التي وضع عناوينها السيد نصرالله للإستفادة من الوقت المتبقي من ولاية المجلس للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع وهذا يفترض الآتي:

اولاً: عدم تمترس أي فريق او كتلة نيابية عند أي اقتراح، بل ابداء كل طرف استعداده للتنازل بما يوفر أرضية صالحة تزيل كل الهواجس التي عبرت عنها معظم الأطراف، سواء المسيحية أو الاسلامية بما في ذلك المكونات الدرزية.

ثانياً: توفر الارادة والرغبة لدى الجميع للخروج من الضبابية حول قانون الانتخابات، خاصة من جانب الذين يدفعون البلاد نحو الفراغ او التمديد او العودة الى قانون الستين، وبالتالي التخلي عن لعبة تضييع الوقت التي ستدفع الامور نحو المجهول.

ثالثاً: الخروج من لعبة تبادل الاتهامات ورمي الكرة في ملعب الآخرين، لأن الإستمرار في هذه اللعبة لا يوصل الى المخرج المقبول من الجميع، ولا يفيد اي طرف ولا يخدم الإستقرار الداخلي.

ولهذا ترى المصادر ان إمكانية «ردم الهوة بين مواقف بعض الكتل النيابية أمر ممكن وما صدر عن النائب وليد جنبلاط تعليقاً على ما طرحه السيد نصرالله يشير الى ذلك، خصوصاً اذا صدقت النوايا وتحمل كل طرف مسؤولياته في التقدم خطوة نحو الطرف الآخر من اجل انجاز صيغة تزيل الهواجس لدى البعض». وتضيف ان «ما هو مطروح من اقتراحات ومشاريع يمكن الإستفادة منها للوصول الى صيغة توافقية، من العودة الى الدستور الى اعتماد النسبية الكاملة كمشروع حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي أو غير ذلك من اقتراحات تؤمن العدالة وصحة التمثيل».

وتخلص المصادر الى القول انه «من دون الأخذ بما قدمه السيد نصرالله من خطوط وعناوين من شأنها توفير الارضية الصالحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس، فإن الأمور ستذهب نحو المجهول والفراغ ليس في مجلس النواب فقط، بل على مستوى كل المؤسسات بدءاً من الحكومة».