تبدأ قناة الكوثر الفضائية في شهر رمضان المقبل، بعرض مسلسل «باب المراد» الذي يتناول حياة الامام محمد الجواد(ع) تاسع ائمة اهل البيت(ع). هذا المسلسل يعرض لاول مرة من قبل قناة ايرانية،

حيث تصور مختلف مراحل حياة الامام محمد الجواد(ع) منذ ولادته في المدينة المنورة ومرافقته لوالده الامام علي بن موسى الرضا(ع) في مختلف الفترات، وكذلك يصور المسلسل استشهاد الامام الرضا(ع) من قبل المأمون العباسي، وحتى استشهاد الامام الجواد(ع) على يد المعتصم العباسي.

وهذا المسلسل انتاج مشترك لست دول هي سوريا ولبنان والعراق والكويت والبحرين وايران، وقامت بانتاجه شركة (ميدل آب بروداكشن) الكويتية وتم تصويره في ايران، وقام باخراجه المخرج السوري فهد ميري.

وقام بتأليف المسلسل محمود عبدالكريم، وتصميم الديكور مجيد ميرفخرائي، وانشد مقدمة المسلسل باللغة العربية محمد اصفهاني.

وسوف يعرض المسلسل في ليالي شهر رمضان في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي، ويعاد عرضه في اليوم التالي في الساعة الثانية بعد الظهر.

ومسلسل «باب المراد» كما ذكر يتناول سيرة الإمامين الجواد و الرضا عليهما السلام، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العراقية والإيرانية واللبنانية والسورية والكويتية والبحرينية ومشاركة أكثر من 9 آلاف من الكمبارس.