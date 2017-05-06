  • السبت ٩ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192894 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:18 الاقسام: ثقافة وفن  
قناة الكوثر الفضائية تعرض مسلسل «باب المراد»

قناة الكوثر الفضائية تعرض مسلسل «باب المراد»

تبدأ قناة الكوثر الفضائية في شهر رمضان المقبل، بعرض مسلسل «باب المراد» الذي يتناول حياة الامام محمد الجواد(ع) تاسع ائمة اهل البيت(ع). هذا المسلسل يعرض لاول مرة من قبل قناة ايرانية،

حيث تصور مختلف مراحل حياة الامام محمد الجواد(ع) منذ ولادته في المدينة المنورة ومرافقته لوالده الامام علي بن موسى الرضا(ع) في مختلف الفترات، وكذلك يصور المسلسل استشهاد الامام الرضا(ع) من قبل المأمون العباسي، وحتى استشهاد الامام الجواد(ع) على يد المعتصم العباسي.

وهذا المسلسل انتاج مشترك لست دول هي سوريا ولبنان والعراق والكويت والبحرين وايران، وقامت بانتاجه شركة (ميدل آب بروداكشن) الكويتية وتم تصويره في ايران، وقام باخراجه المخرج السوري فهد ميري.

وقام بتأليف المسلسل محمود عبدالكريم، وتصميم الديكور مجيد ميرفخرائي، وانشد مقدمة المسلسل باللغة العربية محمد اصفهاني.

وسوف يعرض المسلسل في ليالي شهر رمضان في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي، ويعاد عرضه في اليوم التالي في الساعة الثانية بعد الظهر.

ومسلسل «باب المراد» كما ذكر يتناول سيرة الإمامين الجواد و الرضا عليهما السلام، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العراقية والإيرانية واللبنانية والسورية والكويتية والبحرينية ومشاركة أكثر من 9 آلاف من الكمبارس.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5109 sec