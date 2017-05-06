تداولات باكثر من مليون دولار لبيع الكتب في يوم واحد سجلت أجهزة نقاط البيع الالكتروني في الدورة الثلاثين من معرض طهران الدولي للكتاب يوم أمس تداولات شراء بقيمة حوالي 500000 دولار أمريكي.

ان أجهزة نقاط البيع الالكتروني سجلت في الدورة الثلاثين من معرض طهران الدولي للكتاب التي بدأت يوم الثلاثاء تداولات شراء بقيمة 2 مليار تومان (حوالي 500 الف دولار أمريكي)

وسجلت هذا الرقم أجهزة نقاط البيع الالكتروني لوحدها بالاضافة الى البيع النقدي الذي سجل بدوره ارقام تفوق بكثير 2 مليار تومان اخرى.

عرض ترجمات جدیدة لألبیر كامو في المعرض

قامت دار مجید للنشر ودار به سخن للنشر بعرض 23 عنوان من كتب الطبعة الاولی في معرض طهران الدولي للكتاب من بینها مجموعة كاملة لأعمال البیر كامو.

وتشارك دار مجید للنشر ودار به سخن للنشر بثلاثة وعشرین عنواناً من الكتب بطبعتها الاولى في الدورة الحالیة من معرض طهران الدولي للكتاب.

ومن بین أكثر هذه الكتب تمیزاً مجموعة أعمال البیر كامو والتي تتضمن تسعة عناوین مترجمة من قبل برویز شهدي. ومن هذه المجموعة خمسة عناوین تشتمل علی قصص كامو مثل «الطاعون» و«الغریب» و«بعید عن الدیار» و«الموت السعید» و«السقوط». أما العناوین الاربعة الاخری فتشتمل علی مسرحیاته وهي «العدالة» و«الحكم العسكری» و«كالیكولا» و«سوء الفهم».

«القلوب المیتة»: هذا الكتاب یعتبر من روائع نیكولای غوغول وهو من ترجمة برویز شهدي ویقع في 528 صفحة ویباع بسعر 40 ألف تومان ویتضمن عملیة نقد مغلفة بقصة ساخرة.

«قصة مدینتین»: هذا الكتاب من تألیف تشارلز دیكنز وترجمة خلیل شاهري ویقع في 576 صفحة ویباع بسعر 45 ألف تومان ویتناول موضوع كتب الادب القصصي.

«المبارزة»: هذا الكتاب یشتمل علی 11 قصة قصیرة لانطوان تشیخوف وترجمة مهدي أفشار ویقع في 400 صفحة ویباع بسعر 30 ألف تومان.

«رجل المطر»: موضوع هذا الكتاب بسیط ویتناول شقيقين أحدهما مصاب بمرض التوحد وهو من تألیف لیونر فلايشر وترجمة قاسم كبیري ویقع في 272 صفحة ویباع بسعر 25 ألف تومان.

«القيامة»: وهذا الكتاب من الأدب العالمي الكلاسيكي ومن الروائع الأدبية وهو من تألیف ليو تولستوي وترجمة برويز شهدي ویقع في 736 صفحة ویباع بسعر 47500 تومان.

ومن كتب الطبعة الاولی التي عرضت من قبل هذین الدارین في معرض الكتاب نشاهد:

«المعلم ومرغريتا»: لميخائيل بولغاكوف وعشر قصص قصیرة لكتاب روس كبار مثل تشيخوف وبوشكين.

كما عرضت الكتب التالیة وهي:«رسالة إلى الطفل الذي لم یولد بتاتاً» لأوريانا فلاجي، «آمال كبيرة» لتشارلز ديكنز «وداعا للسلاح» لإرنست همنغواي، «الطائرة الورقية» لخالد حسيني، «الاشمئزاز» لـ«البرتو مورافيا» و«الغني والفقیر» (3 مجلدات) لاروين شو.

ازاحة الستار عن مجموعة من قصص القرآن باللغتين الألمانية والفرنسية

أقيمت مراسم إزاحة الستار عن مجموعة من قصص القرآن الكريم بـ40 مجلداً باللغتين الألمانية والفرنسية يوم الخميس 4 مايو / أيار الجاری بجناح رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية بالدورة الـ30 من المعرض الدولي للكتاب.

وتم اصدار هذه المجموعة بدعم من مركز تنظيم الترجمة ونشر المعارف الاسلامية والعلوم الاسلامية التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية ومن قبل مؤسسة «كاج» للطباعة والنشر الايرانية فرع مدينة «بُون» الألمانية.

وتم إعداد وترجمة هذه المجموعة من قصص القرآن الى اللغات الأخرى منها العربية، والانجليزية، والاسبانية، والتركية الاسطنبولية التي هي الآن قيد الطباعة.

وقال رئيس مركز تنظيم الترجمة ونشر المعارف الاسلامية والعلوم الانسانية، «رسول اسماعيل زادة» في الكلمة التي ألقاها في هذه المراسم، ان هذا المركز قد أطلق منذ عام مشروعاً تحت عنوان «تاب» بغية دعم الناشرين المحليين والأجانب والبعثات الثقافية الإيرانية في الخارج لترجمة الأعمال الأدبية والثقافية الايرانية الى اللغات الأجنبية.

وبدوره، قال مدير مؤسسة «كاج» للطباعة والنشر في ايران انه بامكاننا أن نترجم الكثير من الروائع الأدبية الايرانية كـ«بوستان»، و«كلستان»، و«الشاهنامة» الى مختلف اللغات لأن هذه الكتب لديها القدرة على العرض في الساحة الدولية.

وأضاف أنه قد ترجمت هذه المجموعة من قصص القرآن الى مختلف اللغات منها العربية، والانجليزية، والفرنسية، والاسبانية، والتركية الاسطنبولية، حيث أزيح الستار عن ترجمة هذه المجموعة باللغتين الفرنسية والألمانية بجناح رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في المعرض.

وبدأ معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الثلاثين فعالياته تحت عنوان «لنقرأ كتابا أكثر» يوم الثلاثاء 2 مايو ويستمر حتى 13 مايو حيث افتتحه رئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي.