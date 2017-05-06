  • السبت ٩ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192890 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: اجتماعيات  
إستنشاق الروزماري يعزز الذاكرة لدى الأطفال

إستنشاق الروزماري يعزز الذاكرة لدى الأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن استنشاق رائحة الروزماري يمكن أن يعزز إلى حد كبير الذاكرة العاملة لدى الأطفال.

وأوضح الباحثون أنه من خلال الدراسة التي قدمت في المؤتمر السنوي للجمعية النفسية البريطانية في برايتون، يمكن لرائحة الروزماري أن تعزز الإدراك في البالغين الأصحاء. ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات المهام العقلية المختلفة لحوالى 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و11 سنة، ووضع نصفهم في غرفة مليئة بزيت الروزماري لمدة عشر دقائق أو النصف الآخر في غرفة خالية من الرائحة.

وتم اختبار الأطفال بشكل فردي، وقال الباحثون لكل طفل «أنت هنا للعب بعض ألعاب الذاكرة، من فضلك لا تكون عصبياً ولكن حاول أن تتذكر ما تم طلبه منك». وأظهرت الدراسة، أن الأطفال المحجوزين في غرفة مليئة برائحة الروزماري حصلوا على درجات أعلى بكثير من الغرفة غير المعطرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0714 sec