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رقم الخبر: 192889 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: محليات  
ظريف يزور كابل غدا الاحد
تلبية لدعوة من نظيره الافغاني

ظريف يزور كابل غدا الاحد

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان الوزير محمد جواد ظريف سيقوم يوم غد الاحد بزيارة الى العاصمة الافغانية كابل على رأس وفد سياسي رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الافغاني.

وقال قاسمي في تصريح ادلى به اليوم السبت بان ظريف سيلتقي خلال الزيارة نظيره الافغاني صلاح الدين رباني ورئيس الجمهورية اشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله وعددا اخر من كبار المسؤولين الافغان.
ومن المقرر البحث والتشاور خلال الزيارة حول مختلف ابعاد العلاقات الثنائية وكيفية الرقي بمستوى العلاقات بين البلدين وكذلك البحث حول احدث التطورات الاقليمية والدولية.
وكان وزير الخارجية الايراني قد قام يوم الاربعاء الماضي على رأس وفد سياسي وامني وعسكري رفيع المستوى الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد، لمتابعة قضية استشهاد 9 من حرس الحدود الايرانيين على يد عصابة ارهابية في الحدود الايرانية الباكستانية، حيث هرب الارهابيون على اثرها الى داخل الاراضي الباكستانية.    

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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