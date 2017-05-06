واضاف محمدي، خلال لقائه المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية فرهاد برورش اليوم السبت، ان بعثة الحج الايرانية انتهت من مهمة توفير فنادق اقامة الحجاج الايرانيين في المدينة المنورة كما ان اكثر من 80 بالمئة من الفنادق المخصصة لاقامة الحجاج في مكة المكرمة قد تم تأمينها.

من جهته قال برورش، خلال اللقاء، انه بالنظر الى زيادة حصة الحجاج الايرانيين بنسبة 35 بالمئة خلال العام الجاري فان العمل جار حاليا على وضع خطة مناسبة لايفاد الحجاج الى الاراضي المقدسة حيث ستخصص 30 رحلة يوميا لهذا الغرض.

ويشار الى ان رحلات ايفاد الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة ستبدأ اعتبارا من 23 تموز/ يوليو المقبل.