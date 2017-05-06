  • السبت ٩ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192888 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:15 الاقسام: محليات  
الحج الايرانية: أكثر من 86 الف مواطن سيشاركون في موسم الحج المقبل

الحج الايرانية: أكثر من 86 الف مواطن سيشاركون في موسم الحج المقبل

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي ان 86 الف و 500 ايراني سيشاركون في اداء مناسك الحج خلال العام الجاري.

واضاف محمدي، خلال لقائه المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية فرهاد برورش اليوم السبت، ان بعثة الحج الايرانية انتهت من مهمة توفير فنادق اقامة الحجاج الايرانيين في المدينة المنورة كما ان اكثر من 80 بالمئة من الفنادق المخصصة لاقامة الحجاج في مكة المكرمة قد تم تأمينها.
من جهته قال برورش، خلال اللقاء، انه بالنظر الى زيادة حصة الحجاج الايرانيين بنسبة 35 بالمئة خلال العام الجاري فان العمل جار حاليا على وضع خطة مناسبة لايفاد الحجاج الى الاراضي المقدسة حيث ستخصص 30 رحلة يوميا لهذا الغرض.
ويشار الى ان رحلات ايفاد الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة ستبدأ اعتبارا من 23 تموز/ يوليو المقبل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1202 sec