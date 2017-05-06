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رقم الخبر: 192886 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 12:23 الاقسام: محليات  
ولايتي: العلاقات بين ايران والمانيا طيبة وتشهد نموا ملحوظاً
خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الالماني

ولايتي: العلاقات بين ايران والمانيا طيبة وتشهد نموا ملحوظاً

قال رئيس مركز الابحاث الستراتيجية علي اكبر ولايتي، ان العلاقات بين ايران والمانيا كانت طيبة خلال السنوات الاخيرة، وان اللقاءات المكثفة بين مسؤولي البلدين مؤشر على تطوير وتمتين العلاقات.

واضاف ولايتي اليوم السبت خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الالماني 'ماركوس ادر'، ان العلاقات بين ايران والمانيا تعود لسنوات مديدة واننا نولي اهمية كبيرة للعلاقة بين البلدين.

وصرح بان ايران تولي اهمية كبيرة لدور ومكانة المانيا المهمة جدا في تحديد سياسات اوروبا المستقلة.

واضاف ولايتي ان التطورات الاخيرة في المنطقة والقضايا الدولية، تكشف دور المانيا البناء مؤكدا على الدور الهام جدا لألمانيا في الاتحاد الاوروبي.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الالماني 'ماركوس ادر' ان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين مؤشر على تعزيز مستوى العلاقات بين طهران وبرلين.

واضاف ان العلاقات بين ايران والمانيا عريقة، والبلدان يرتبطان بثقافة متقاربة مما ساعد هذا الامر وخلال السنوات الاخيرة في المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

واشار مساعد وزير الخارجية الالماني الى لقاءاته بالمسؤولين الايرانيين وقال: انا متفائل بنتائج هذه اللقاءات واعتقد ان المحادثات ستكون بناءة جدا وتساعد على تحسين الظروف وتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة كما تساعد على تسوية القضايا الاقليمية والدولية والذي اعتقد بأنه الهدف المشترك لكلا البلدين.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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