كشف خبير أمني أن بمقدور كوريا الشمالية شن هجوم نووي مرعب على الولايات المتحدة، وذلك عبر إخفاء قنبلة نووية في حاويات الشحن التجارية.

وأوضح كريس دوغلاس، المختص في شؤون الإرهاب، أن بيونغ يانغ قادرة على تهريب "سلاح قاتل" إلى أي ميناء في العالم عبر هذه الحاويات، وفق ما أوردت صحيفة "ذي صان" البريطانية الجمعة.

وأشار دوغلاس إلى أن الحاويات التي تنقلها سفن الشحن تستخدم حاليا في تهريب البشر والمخدرات والبضائع المسروقة، لافتا إلى أنه مع وجود 17 مليون حاوية حول العالم، يصبح اكتشاف الأسلحة النووية أمرا في غاية الصعوبة.

واستند دوغلاس، الذي يعمل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، في روايته إلى أن السفن التجارية لكوريا الشمالية كانت تنقل المخدرات إلى بلاده بعيدا عن أعين الجمارك والأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "نظام يواجه خطر الاندثار على غرار كوريا الشمالية لن يتوانى عن إرسال حاوية تحمل قنبلة نووية إلى الولايات المتحدة، وتفجيرها هناك".

ولفت إلى سيناريو آخر، وهو أن توزع كوريا الشمالية أسلحتها النووية على موانئ عدة في العالم، وتستخدمها في شن هجمات متزامنة، بحسب تصوره.

وتصاعد في الأشهر الماضية الخطاب العدائي بين بيونغ يانغ وواشنطن حيث هددت كل منهما الاخرى بهجوم نووي، واتهم تقرير للأمم المتحدة بيونغ يانغ هذا العام بالالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال الاتجار بسلع محظورة وتطوير تقنيات التهريب وحجمه ونطاقه.

يذكر أن التصعيد والتوتر في شبه الجزيرة الكورية بين واشنطن، وبيونغ يانع قد زاد بشكل كبير بعد قيام الأخيرة بسلسلة تجارب صاروخية نووية منذ بداية عام 2017.