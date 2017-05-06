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رقم الخبر: 192883 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 11:53 الاقسام: محليات  
انقلاب حافلة مدرسية في شمال طهران

انقلاب حافلة مدرسية في شمال طهران

ادى انقلاب حافلة مدرسية في شمال طهران الى اصابة عدد كبير من التلاميذ حيث هرعت ثماني سيارات اسعاف الى محل الحادث.

واوضح مدير العلاقات العاملة في مركز الطوارئ في طهران حسن عباسي، اليوم السبت ان الحادث وقع عند ساعة 9:51 (بالتوقيت المحلي) معلنا لم تصل لحد الان اي تقارير حول عدد المصابين جراء الحادث.
واضاف انه تم ايفاد خبراء من شرطة المرور الى محل الحادث لدراسة اسبابه قائلا انه سيتم الاعلان عن تفاصيل الحادث لاحقا.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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