بحث المدير العام لدائرة شؤون افريقيا في وزارة الخارجية الايرانية مهدي آقاجعفري، خلال زيارته لنيجيريا ضمن جولته في عدد من بلدان غرب افريقيا، تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وفي هذا السياق التقى آقاجعفري مساعد وزير الخارجية النيجيري شولا، بحضور السفير الايراني في هذا البلد مرتضي رحيمي زارجي، وتباحثا حول تعزيز العلاقات على مختلف الصعد.

واشار الجانبان الى زيارة الرئيس النيجيري لطهران ووزير الخارجية الايراني لابوجا واكدا على تمتين الاواصر بين البلدين لاسيما في القطاعات الاقتصادية ومنها النفط والطاقة والمناجم والزراعة والمصارف.

من جهته وصف شولا توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية بالمهمة واشاد بخطة ايران لايجاد مركز تجاري في بلاده.

واعرب عن استجابته لدعوة مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون العربية والافريقية في زيارة ايران مؤكدا تلبيتها قريبا.

كما التقى آقاجعفري مساعد وزير النفط النجيري واكد استعداد طهران لتعزيز التعاون مع نيجيريا في قطاع صناعة النفط والغاز.

من جهته وصف المسؤول النيجيري توطيد العلاقات بين البلدين العضوين في اوبك بالمهم، لافتا الى الماضي الطيب للتعاون بين ايران ونيجيريا في القطاع النفطي ودعا الى تمتينها.