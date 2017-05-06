انطلاق المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران انطلقت فعاليات المعرض الدولي الـ 22 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران صباح اليوم السبت، بمشاركة نحو 4 ألاف شركة محلية واجنبية.