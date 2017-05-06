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رقم الخبر: 192881 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 11:52 الاقسام: اقتصاد  
انطلاق المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران

انطلاق المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران

انطلقت فعاليات المعرض الدولي الـ 22 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران صباح اليوم السبت، بمشاركة نحو 4 ألاف شركة محلية واجنبية.

وبدأت مراسم الافتتاح، بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ووزير النفط بيجن زنكنة وعدد من نواب المجلس وسفراء الدول الاجنبية في طهران.
وتشارك شركات من الصين والمانيا واسبانيا وتركيا وروسيا واليابان وهولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واستراليا، عبر اقامة اجنحة في المعرض فيما اوفدت شركات رائدة اخرى خبراء للمشاركة بالفعاليات.
يذكرأن اعمال المعرض الـ 22 للنفط والغاز والبتروكيماويات يستمر حتى 9 مايو/أيار الجاري.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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