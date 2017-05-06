نظمت تظاهرة حاشدة في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالدراز غرب المنامة مساء الجمعة قبيل جلسة النطق بالحكم الأحد القادم، وبالمثل خرجت تظاهرات في منطقة أبوصيبع وكرانة وسترة والمعامير والمالكية وشهركان وكرباباد وسماهيج والبلاد القديم والمقشع وأبو قوة وصدد والمرخ ومناطق أخرى.

تظاهرات الجمعة تأتي مع اعلان علماء البحرين “النفير العام” في جميع مناطق البحرين في ليلة “محاكمة المذهب” في إشارة الى ليلة جلسة النطق على آية الله الشيخ عيسى قاسم يوم الاحد 7 ايار/مايو الجاري.

وأهاب “علماء البحرين” في بيان لهم “بجميع أفراد الشعب رجالًا ونساءً كبارًا وصغارًا بالنزول للشارع لإعلان الغضب الديني المقدس وإعلان الاستعداد للدفاع حتى الموت عن الدين والقيادة الربانية والوطنية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم”.

ودعا “ائتلاف 14 فبراير” الى “الجهوزيّة لكسر الحصار الجائر عن بلدة الدراز الصامدة والتخندق الجماهيريّ الكبير في ساحة الفداء”، وشدد على “النزول الحاشد في هبّة شعبيّة كبرى غاضبة في كافة المدن والبلدات عشية المحاكمة الجائرة”، وأكد على “تجديد العهد والوفاء والفداء بالدفاع حتى الموت عن مقام الفقيه القائد آية الله قاسم”.