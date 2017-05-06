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رقم الخبر: 192879 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 11:22 الاقسام: محليات  
إيران تدين بشدة القصف الصاروخي لـ«داعش» على مدرسة في الموصل

إيران تدين بشدة القصف الصاروخي لـ«داعش» على مدرسة في الموصل

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بشدة القصف الصاروخي لإرهابيي داعش على مدرسة في غرب الموصل، والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأطفال والنساء الذين كانوا يتخذونه مأوى لهم.

وأعرب قاسمي عن المواساة مع الحكومة والشعب العراقي وذوي ضحايا هذه الجريمة المروعة، وقال: رغم العقبات التي يختلقها حماة الإرهاب في المنطقة والعراق لفرض حالة الاستنزاف على معركة الموصل المصيرية وتحريرها بالكامل على يد قوات الجيش والقوات الشعبية، فقد أدت إلى استمرار مثل هذه الجرائم المناهضة للبشرية، إلا أن صوت تهشم عظام الإرهاب في العراق يتناهى إلى الأسماع، وقريباً ستقضي الحكومة والشعب العراقي في ظل الوحدة والتلاحم على الإرهابيين في كل أنحاء العراق.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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