نجح العملاق الألماني توماس روهلر، حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في تسجيل اسمه من ذهب بتاريخ عظماء رمي الرمح على مستوى العالم عندما سجل رقما جديدا للدوري الماسي محطما بذلك رقم الكيني ياجو جوليوس المسجل في جولة برمنجهام 2015.

وسجل روهلر أفضل رقم في جولات الدوري الماسي وأفضل رقم في العالم وحطم الرقم القياسي مسجلا رقما جديدا للرمح وهو 93.90 متر خلال منافسات جولة الدوحة للدوري الماسي أولى انطلاقات الموسم الدولي، والتي أقيمت منافساته على مضمار وميدان ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر في العاصمة الدوحة وسط مشاركة كبيرة من أبطال العالم من حملة الأرقام العالمية والأولمبية في اللعبة.

واحتل روهلر المركز الأول في مسابقة رمي الرمح وتصدر بالتالي قائمة المتنافسين قبل جولة شنغهاي المقبلة، بينما حل في المركز الثاني مواطنه فيتر جوناس مسجلا 89.68 متر وجاء في المركز الثالث التشيكي جاكوب فالديتش مسجلا 87.91 متر.

ورغم نجاحه في تحطيم الرقم السابق لجولات الدوري الماسي إلا أن روهلر لم يفرح بصورة كبيرة بقدر ما أرسل وعدا للجميع بأن بطولة العالم في لندن ستكون على موعد مع تاريخ جديد لمسابقة الرمح.