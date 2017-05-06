تبنى الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد، مقترحا عراقيا بدعم مطالبه برفع الحظر عن ملاعبه.

وقال رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود في تصريحات "إن عمومية الاتحاد العربي تبنت مقترحه بضرورة دعم مطالب العراق برفع الحظر في اجتماعات الاتحادين الآسيوي والدولي اللذين سيعقدان في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف أن المقترح العراقي قوبل بتصفيق حار من قبل أعضاء عمومية الاتحاد العربي، مبينا أن المقترح سيقدم في الاجتماعين المذكورين بغية تحقيق ما يسعى إليه الاتحاد العراقي .

يشار إلى أن عبد الخالق مسعود، فاز بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، في الانتخابات التي جرت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة .