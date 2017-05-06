فاز المنتخب الوطني الايراني على نظيره الصيني 3-0 في بطولة آسيا بكرة الطائرة للرجال تحت 23 عاما في مدينة اردبيل الجمعة.

وفي هذه المباراة التي حضرها اكثر من 6 آلاف متفرج، انهت ايران الاشواط الثلاثة لمصلحتها بنتائج: 25-18 ، 25-15، 25-18 .

وكانت ايران قد فازت في مباراتيها السابقتين على باكستان 3-0 وماليزيا 3-1 .

وقد انطلقت بطولة آسيا بكرة الطائرة للرجال تحت 23 عاما يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، بمشاركة 11 فريقا يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني منها الى بطولة العالم التي ستجري في مصر.