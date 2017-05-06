  • السبت ٩ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192868 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: عربيات  
الشيخ سلمان يجدد تأكيده على الموقف الشرعي في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم

الشيخ سلمان يجدد تأكيده على الموقف الشرعي في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم

شدد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان على الموقف الشرعي الصادر عن المرجعية الدينية في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

شدد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان على الموقف الشرعي الصادر عن المرجعية الدينية في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.
الأمين العام للوفاق الذي يعتقل بسبب آرائه المؤيدة للديمقراطية، أكد في اتصال هاتفي أن استهداف آية الله الشيخ قاسم يمثل استهدافاً للطائفة الشيعية.
ومن المنتظر أن تصدر محاكم النظام قرارها الأحد 7 مايو/أيار الجاري.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/8946 sec