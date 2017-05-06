شدد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان على الموقف الشرعي الصادر عن المرجعية الدينية في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

شدد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان على الموقف الشرعي الصادر عن المرجعية الدينية في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

الأمين العام للوفاق الذي يعتقل بسبب آرائه المؤيدة للديمقراطية، أكد في اتصال هاتفي أن استهداف آية الله الشيخ قاسم يمثل استهدافاً للطائفة الشيعية.

ومن المنتظر أن تصدر محاكم النظام قرارها الأحد 7 مايو/أيار الجاري.



