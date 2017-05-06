واصلت قوات الأمن السعودية حملتها على منطقة العوامية وأهلها، ودهمت منزل الحاج محمد الفرج واعتقلته مع ثلاثة من أفراد أسرته.

وقد عمدت قوات الأمن إلى مداهمة المنزل بعد منتصف ليل أمس الخميس في بلدة العوامية وسط القطيف، واطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف ومباشر على منزله واعتقلت 3 من أفراد أسرته.

وسبق واعتقلت السلطات السعودية اثنين من أبناء عائلة الفرج ذاتها وهما الناشط "حسين محمد الفرج" الذي اعتقل بقوة السلاح في 17 كانون ثاني/يناير الماضي من داخل سيارته، و"جعفر محمد الفرج" الذي اعتقلته السلطات

بعد هجومها الواسع على مزرعة الرامس في 28 آذار/مارس الماضي.

وكانت السلطات قد أفرجت في أيلول/سبتمبر الماضي عن المعتقل "جعفر محمد الفرج"، بعد انتهاء مدة محكوميته لثمان سنوات.

يشار إلى أن منطقة القطيف وبلدة العوامية بالأخص تعيش تحت الاستهداف الأمني والسياسي من قبل السلطة السعودية والتحريض الطائفي في منابرها الإعلامية وزادت حدته في السنوات الأخيرة مع انطلاق الحراك المطلبي في العام 2011.

وتشن أجهزة المباحث السعودية مدعومة بقوات المهام الخاصة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين من مختلف مدن وبلدات محافظة القطيف الشرقية، وقد كثفت القوات الأمنية حملتها ضد المنطقة وأهلها منذ آذار/مارس الماضي. كما تعمد السلطة منذ مطلع العام الحالي إلى التهجير القسري لسكان حي المسورة التاريخي في العوامية.



