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رقم الخبر: 192866 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 19:44 الاقسام: عربيات  
إتمام خروج دفعة جديدة من المسلحين وأفراد عائلاتهم في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بحي الوعر في حمص

إتمام خروج دفعة جديدة من المسلحين وأفراد عائلاتهم في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بحي الوعر في حمص

انتهت المرحلة الثامنة من عملية خروج عدد من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تمهيدًا لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

انتهت المرحلة الثامنة من عملية خروج عدد من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تمهيدًا لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.
وذكرت وكالة "سانا" السورية أنه في إطار استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ13 من آذار الماضي في حي الوعر، خرجت 29 حافلة في إطار الدفعة الثامنة من عمليات خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم، وعلى متنها 172 من مسلحي الحي و1012 من عائلاتهم وفق البرنامج المحدد للاتفاق وذلك بإشراف الهلال الاحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية.
إتمام خروج دفعة جديدة من المسلحين وأفراد عائلاتهم في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بحي الوعر في حمص
وخرج يوم الأحد الماضي أكثر من 460 مسلحًا وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة بحي الوعر، في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو الذي ينص على الاعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الاسباب وكان فارًا من وجه العدالة أو متواريًا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.
ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

 

 
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مصدر الخبر: دمشق/وكالات
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