أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرنتييف إغلاق الأجواء فوق مناطق تخفيف التوتر في سوريا أمام طائرات "التحالف الدولي"، مشيرا إلى ان موسكو تملك أدلة دامغة تثبت أن حادثة خان شيخون كانت استفزازا.

وقال لافرنتييف إنه "يحظر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق تخفيف التوتر في سوريا منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق"، لافتا إلى ان "هذا الحظر ليس مسجلا في المذكرة ولكن هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي".

وأوضح لافرنتييف أن الدول الضامنة ستتابع عن كثب عمليات "التحالف الدولي" فيما يخص التزامه بحظر العمل في أجواء مناطق تخفيف التوتر، مشيرا إلى أن "المذكرة لا تسمح بعمل الطيران الحربي في أجواء المناطق ولا سيما طيران التحالف الدولي ومهما كان ذلك بإبلاغ مسبق أم دون إبلاغ .. لقد تم إغلاق هذه المسألة".

وأشار إلى أن الأهداف التي يسمح للتحالف الدولي بضربها في سوريا هي مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة وفي عدد من البلدات قرب الفرات وفي دير الزور وفي الأراضي العراقية.

وبشأن نظام الرقابة على وقف الأعمال القتالية في سوريا، قال لافرنتييف: إن "العمل على صياغته لم يكتمل بعد ولم يتم بعد تحديد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق تخفيف التوتر وإن نشر مراقبين من أي دول ثالثة وإشراكهم في بعثات المراقبة بـ "الأشرطة الآمنة" التي ستنشأ عند حدود مناطق تخفيف التوتر يتم بالتوافق بين الدول الضامنة".

وأشار لافرنتييف إلى أنه لم يتم حتى الآن التوافق بشأن آلية لمحاسبة منتهكي وقف الأعمال القتالية في سوريا.

من جانب آخر، أوضح الدبلوماسي الروسي أن الدول الضامنة اقتربت من استكمال العمل على وضع اتفاقية حول تشكيل فريق معني بتبادل السجناء والمختطفين في سوريا، وقال إن"عمل الخبراء في أستانا انتهى حاليا وإن التوقيع على الاتفاقية تم تأجيله".

وأكد لافرنتييف أن موسكو تملك أدلة دامغة تثبت أن حادثة خان شيخون كانت استفزازا.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وهي روسيا وإيران وتركيا قد وقعت الخميس خلال الجلسة العامة لاجتماع آستانة 4 في العاصمة الكازاخية على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر.



