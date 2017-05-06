دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية اليوم تحصينات للجيش السعودي في قطاع جيزان الحدودي، كما نصب الجيش اليمني واللجان الشعبية، كمينًا محكمًا لطقم سعودي بموقع الكبسية بجيزان، ما أسفر عن تدمير الطقم ومصرع كُل من كانوا على متنه، كما نفذت وحدة الإسناد المدفعي قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين في مواقع السودانه والمصفوقه والتبة الحمراء بجيزان.

دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية اليوم تحصينات للجيش السعودي في قطاع جيزان الحدودي، كما نصب الجيش اليمني واللجان الشعبية، كمينًا محكمًا لطقم سعودي بموقع الكبسية بجيزان، ما أسفر عن تدمير الطقم ومصرع كُل من كانوا على متنه، كما نفذت وحدة الإسناد المدفعي قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين في مواقع السودانه والمصفوقه والتبة الحمراء بجيزان.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم، في محاولة تسلل باتجاه تبة الخزان بمحافظة تعز، حيث حاولوا التسلل باتجاه تبة الخزان إلا أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا عملية التسلل، فيما انفجرت بهم عبوة زرعتها وحدة الهندسة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

من جهة أخرى، أبدى المواطنون بمحافظة عمران اليوم ارتياحهم لحالة اليقظة الأمنية العالية لدى الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من خلال الإطاحة بمخطط كان يحاك تحت غطاء ديني بهدف نشر الفوضى بمديرية خمر بعمران.

وتمكن أفرادُ الأمن العام واللجان الشعبية من ضبط أسلحة ومتفجرات في أحدِ الأوكارِ الإجرامية المسماة بدار القرآن في مديريةِ خمر بمحافظة عمران ما أسفر عن ارتياحٍ شعبيٍّ لكشفِ الدورِ الحقيقيِّ الذي يلعبه حزبُ الإصلاح تحت هذهِ المسميات.



