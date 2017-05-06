أكد رئيس تيار "المردة"في لبنان النائب سليمان فرنجية أن "أسوأ حل هو عدم التوافق على قانون للانتخابات وجر البلد الى الفراغ"، داعياً الى التوافق على اقتراح قانون كي لا نذهب الى الكارثة الكبرى التي هي الفراغ، مؤكداً ان لديه مساحة وطنية كافية تشكّل له صمام أمان كافياً في الانتخابات النيابية شرط إجراء الانتخابات وفق قانون موحّد وعادل.

وفي مقابلة متلفزة مع برنامج "كلام الناس" عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أكد فرنجيه "أننا نتطلع الى الحركة السياسية في البلد عبر قانون للانتخابات الذي لم يصدر بعد"، وسأل "لقد تم التوافق على اقتراح قانون للانتخابات في حكومة الرئيس ميقاتي فأين اصبح الآن؟ ان افضل حل هو التوافق على مشروع واجراء انتخابات نيابية خلال 3 اشهر اما اسوأ حل فهو عدم التوافق على قانون وجر البلد الى الفراغ". وأشار الى "أننا نحن نقبل بالنسبية لاننا مؤمنون بالشراكة الوطنية، وان القانون التأهيلي الذي قدمه الرئيس بري ليس طائفيا بل يعتمد على النسبية".

وشدد فرنجية في سياق آخر على أن "السيد نصرالله صديق واخ واب في كل الظروف، والعلاقة معه لم تمسها اي شائبة في اي يوم، وما قام به السيد نصرالله بموضوع الرئاسة هو موقف شريف، وعلى الرئيس عون ان يرد على الموقف، واعتقد ان من يراهن على خلاف الرئيس عون والسيد نصرالله فهو مخطئ ويضيع وقته، وانا قلت لحلفائنا من حزب الله ان اي قانون فيه معيار واحد انا معه".

وأضاف "انا واضح في علاقتي مع الرئيس الاسد، ولو وصلت الى الرئاسة لما كنت قطعت هذه العلاقة، كنت سأراعي شعور الرئيس الحريري ولكن اصدقائي هم اصدقائي ولن اتخلى عنهم". ورداً على سؤال قال: "عندي مساحة وطنية كافية تشكّل لي صمام أمان كافياً لي في الانتخابات النيابية شرط إجراء الانتخابات وفق قانون موحّد وعادل".

وأشار الى أن "العلاقة مع الرئيس الحريري هي علاقة جديدة، وهناك كيمياء بيننا، وكل على موقفه السياسي، وانا احترمه لكونه كان صادقًا معي".

وتابع "السيد نصرالله هو حليفي الاول واخي وابي، والرئيس نبيه بري العلاقة ممتازة معه ولا مرة اختلفنا منذ 40 سنة وحتى اليوم، ومع الرئيس سعد الحريري هناك علاقة صداقة وصراحة ولم يؤثر ترشيحه للرئيس عون على هذه العلاقة. واتصور انه في الانتخابات نقرر كيف ستكون الامور".

وحول توقعه لأي عدوان اسرائيلي على لبنان، قال فرنجية "ما يطمئني هو توازن الرعب الذي ترسيه المقاومة، والصواريخ هي للدفاع عن لبنان"، سائلاً:"اذا كانت لديك القدرة ان تدافع عن نفسك فهل يتم نزع سلاحك منك؟".



