عُقدت عصر الجمعة، المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية ودارت حول الموضوعات السياسية والثقافية.

وكانت المناظرة الاولى قد جرت الجمعة الماضية وكان محورها القضايا الاجتماعية. وستجري المناظرة الثالثة يوم 12 أيار/ مايو حول الموضوعات الاقتصادية.

* قاليباف: مشاكلنا الاقتصادية ذات جذور ثقافية

بدأت المناظرة الثانية بين المرشحين حول موضوعي السياسة والثقافة بحديث المرشح قاليباف الذي اكد ان الثقافة واحدة من القضايا المهمة في المجتمع ولا شك ان هناك نظرتين في القطاع الثقافي احدها نظرة متشائمة للمجتمع والثانية نظرة متفائلة.

وتابع قاليباف في معرض رده على سؤال المحاور حول سبل النهوض بالجانب العلمي والتعليمي والمكانة العلمية في البلاد انه في النظرة المتشائمة يجري إدارة الشؤون الثقافية بشكل فوقي ومغلق وفي ظل رقابة شديدة فيما تقوم النظرة المتفائلة على مبدأ التوعية للشعب وبناء اسس الاقتدار وان يتمكن ابناء الشعب والمؤسسات الشعبية من أداء دورها في هذا المجال.

وتابع: انه يمكن ان تتحول التربية والتعليم الى اهم حقل ويمكن ان تترك آثارا ايجابية تُمكّننا من العمل بشكل صحيح، مؤكدا ان جذور جميع مشاكلنا في الحقل الاقتصادي تعود الى الحقل الثقافي والتربوي.

* روحاني: ايران بقوتها الدبلوماسية تتفاوض اليوم لحل الازمة السورية

اكد المرشح روحاني ان ايران وبقوتها الدبلوماسية تتفاوض اليوم لحل الازمة السورية، مضيفاً: ان دبلوماسيينا والى جانب مقاتلينا يقومون بإحياء حقوقنا المتبقية.

وقال: من المهم جدا ان نتمكن من استخدام القوة الدبلوماسية من أجل أمننا واستقرار المنطقة، ولنتمكن ايضا من رفع مستوى قوتنا من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأضاف: منذ اليوم الاول من الحكومة الحالية، تم استخدام ورقة السياسة الخارجية. فمنذ سنوات لم تتم الإستفادة جيدا من هذه الورقة، فلقد شاهدنا في المفاوضات النووية اننا تمكنا خلال المفاوضات النووية مع الدول الست الكبرى من إحقاق حقوقنا، الامر الذي لم يكن احد ليصدقه، إنهم كانوا يقولون لنفرض انكم بلغتم يوم الاتفاق النووي، فماذا تريدون ان تفعلوا بشأن الابعاد العسكرية؟ وكنا متهمين ولم نكن قادرين على رفع هذا الاتهام.

وتابع: لقد قمنا بحل هذه القضية، وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إغلاق جميع القضايا السابقة مع ايران. هذه هي القوة الدبلوماسية الايرانية، وعلينا ان لا نتصور ان قوتنا الدبلوماسية ضعيفة، لذلك نحن اليوم نتفاوض من اجل سوريا بهذه القوة الدبلوماسية بالذات.

وبيّن: لدينا مستشارون اعزاء ذهبوا الى سوريا، وقد قدمنا شهداء هناك، وإذا أردنا ان نستفيد جيدا من القضايا الاقليمية، فعلينا ان نكون قادرين على تسوية المواضيع على طاولة المفاوضات.. لابد أن يقوم دبلوماسيونا الى جانب مقاتلينا بإحياء حقوقنا المتبقية.

واكد روحاني، إذا أردنا ان نرفع مستوى الثقافة والتعليم في المجتمع فعلينا ان نهتم ببناها التحتية، وقال: إن اول بناها التحتية الاخلاق. الأخلاق تنبع من مراعائنا حق الناس.

واضاف روحاني: علينا ان نوفر ظروفا في المجتمع لتحقيق الازدهار.. والآن نحن نفسح المجال امام اصحاب الثقافة ليفجروا طاقاتهم.

وفي جانب آخر من المناظرة، قال روحاني: اذا أردنا ان نحقق اهدافنا في القضايا السياسية والاجتماعية فعلينا في البداية ان نعترف رسميا بالافكار المختلفة.

وتابع: إن الحقوق المدنية ليست انشاء، بل ان الحقوق المدنية في الحكومة الثانية عشرة تحولت الى حصة للعمل، ونحن في هذا المجال سنقوم بمحاسبة مختلف الأجهزة وكيف انها تتعامل مع المواطنين، فلدينا ايران واحدة وكل الايرانيين يتمتعون بحقوق متساوية.

* هاشمي طبا يدعو الى الارتقاء بمستوى التربية والتعليم في ايران

اما المرشح هاشمي طبا فدعا الى الارتقاء بمستوى التربية الى جانب تنمية التعليم في ايران، مضيفاً: ان أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لاينبغي ان ينشغلوا بأعمال ثانوية الى جانب مسؤولياتهم على صعد التدريس والابحاث التي يجب ان تكون مهمتهم الاساسية.

واضاف: انه اذا كرست الجامعات نشاطاتها على اهدافها في نيل المراتب العليا على صعد العلم والمعرفة الى جانب منح الشهادات العليا فان النتائج ستكون افضل بكثير.

* المرشح جهانغيري: سأطرح قضايا تهم البلاد ومستقبلها

من جهته أشار المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية اسحاق جهانغيري إلى أنّه جدّي في المناظرات وسيطرح عدداً من المواضيع خلالها.

حيث دافع المرشح جهانغيري بقوة عن الاتفاق النووي واعتبره من أضخم الإنجازات في تاريخ إيران وقال: لقد استطعنا أن نرفع الحظر الظالم عن ايران، وبدلنا مفهوم الخوف من ايران إلى مفهوم الصداقة مع ايران.

وأضاف: لو لم نتوصل الى اتفاق لاستمرت القوى المستكبرة في أعمالها الظالمة ولتوقفت صادراتنا النفطية.

ولفت جهانغيري إلى أنه اليوم نستطيع القول وبكل فخر أن ايران في صدد التنمية والتطور، ونملك تبادلاً تجارياً مع دول العالم، كما واستطعنا بفضل الاتفاق النووي أن نفك الحصار عن عشرات مليارات الدولارات من أموال البلاد، مؤكدا أننا لسنا غافلين عن عدم التزام الجانب الأمريكي بتعهداته تجاه الاتفاق النووي.

* رئيسي: ينبغي ان يشعر الشعب بصدقية المرشحين من رؤيتهم وتصريحاتهم

من جانبه اعلن المرشح ابراهيم رئيسي ان الاساليب والتكتيكات قضايا فرعية وان الاساس هو ان يشعر الشعب بصدقية المرشحين من خلال رؤيتهم وتصريحاتهم.

وقال: إن الشيء المهم هو ان يشعر الشعب بالصدقية وان يرى الجمهور ان المرشحين الذين يخوضون السباق الرئاسي صادقون معهم.

واكد رئيسي، أن الاتفاق النووي يعتبر (وثيقة وطنية) رغم جميع مشاكله. وانتقد بعض النقاط التي طرحت اثناء المفاوضات النووية ونوه الى ان الاتفاق النووي الان على هيئة صك ويجب ان يُصرف، مؤكدا ان الحكومة الحالية ليس لديها القدرة على صرف هذا الصك.