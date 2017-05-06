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|رقم الخبر: 192860
|تاريخ النشر: أيار 05, 2017
|الوقت: 18:55
|الاقسام: عربيات
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زعيم "بوكو حرام" ينفي إصابته بغارة جوية في نيجيريا
ظهر زعيم جماعة "بوكو حرام"، أبو بكر الشكوي، الخميس، في تسجيل فيديو نفى فيه إصابته بجروح في قصف جوي في شمال شرق نيجيريا.
وكانت مصادر أمنية نيجيرية أكّدت، الأربعاء، أن الشكوي جرح في 28 أبريل/نيسان عندما أطلقت مقاتلات نيجيرية صواريخ على مقاتلين من "بوكو حرام" مجتمعين في قرية بالا الواقعة على تخوم غابة سامبيزا.
وفي تسجيل فيديو مدته 14 دقيقة، وضع على الانترنت الخميس، أكد الشكوي أنه ليس على علم بهذا الحادث، مشدداً على أنه لم يجرح وكذلك لم يصب أي من مساعديه.
وقال الشكوي الذي ظهر مرتدياً بزة تمويه ويحمل رشاشاً هجومياً: "أنا حي، ولم تقتلوا أي واحد من رجالي. لم أعرف حتى بأن الحادث الذي تتحدثون عنه وقع فعلاً".
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