أكد السفير المكسيكي لدى إيران آلفونسو زغبه أن العلاقات بين المكسيك وإيران ستشهد تطورا في ظل اتفاق الجانبين خلال الحكومة الحالية؛ منوها في ذات السياق الى توفر مجالات عديدة للتعاون التقني بين البلدين.

وفي لقائه عددا من اعضاء غرفة التجارة والصناعة والمناجم لمحافظة خراسان الرضوية، لفت الدبلوماسي المكسيسي الى احتفال البلدين بمرور 25 عاما على تاسيس السفارة المكسيكية في طهران؛ مؤكدا ان طهران ومكسيكو مرّتا بفترة جيدة من التبادل التجاري؛ ومتطلعا الى نتائج اكثر ايجابية في المستقبل.

وإعتبر السفير المكسيكي لدى ايران ان مدينة مشهد (مركز محافظ خراسان الرضوية) تحظى بقدرات قيمة جدا في المجالات الإقتصادية ينبغي توظيفها لصالح العلاقات التجارية؛ مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع إيران ولاسيما في مجال الانتاج الغذائي وتصدير اللحوم الحلال والنقل البحري.