  • السبت ٩ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192857 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: محليات  
ليبيا: اشتباكات قبليَّة في سبها توقع عشرات القتلى والجرحى

ليبيا: اشتباكات قبليَّة في سبها توقع عشرات القتلى والجرحى

ارتفع الجمعة، عدد ضحايا الاشتباكات القبلية المسلحة التي اندلعت في مدينة سبها الليبية الى 20 قتيلاً وأكثر من 40 جريحًا.

وقال مصدر ليبي من "مركز سبها الطبي"، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت الخميس، بلغت 15 قتيلًا و12 مصابًا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وذكر شهود عيان أن “الاشتباكات التي دارت في شارع الأربعين في مدينة سبها الجنوبية استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهي مستمرة". واوضح أحد سكان سبها، أن سبب الخلاف الذي أدى إلى هذه المجزرة المريعة هو وفاة أحد أبناء قبيلة أولاد سليمان بطلق عشوائي على مستوى نقطة التفتيش في شارع الأربعين والتي تمت إقامتها إثر اندلاع خلافات بين قبيلتي المحاميد والحساونة منذ أيام.

وأضاف: أن هذا الهجوم أوقع 20 قتيلا و20 مختطفًا وأكثر من 40 جريحًا، فضلا عن سقوط بناية بالكامل جراء القصف بالمدفعية الثقيلة. وحاول بعض شيوخ وأعيان قبائل ورفلة والمقارحة التدخل لفض الاشتباكات، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بالتزامن مع استمرار الاشتباكات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0706 sec