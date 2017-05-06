ارتفع الجمعة، عدد ضحايا الاشتباكات القبلية المسلحة التي اندلعت في مدينة سبها الليبية الى 20 قتيلاً وأكثر من 40 جريحًا.

وقال مصدر ليبي من "مركز سبها الطبي"، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت الخميس، بلغت 15 قتيلًا و12 مصابًا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وذكر شهود عيان أن “الاشتباكات التي دارت في شارع الأربعين في مدينة سبها الجنوبية استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهي مستمرة". واوضح أحد سكان سبها، أن سبب الخلاف الذي أدى إلى هذه المجزرة المريعة هو وفاة أحد أبناء قبيلة أولاد سليمان بطلق عشوائي على مستوى نقطة التفتيش في شارع الأربعين والتي تمت إقامتها إثر اندلاع خلافات بين قبيلتي المحاميد والحساونة منذ أيام.

وأضاف: أن هذا الهجوم أوقع 20 قتيلا و20 مختطفًا وأكثر من 40 جريحًا، فضلا عن سقوط بناية بالكامل جراء القصف بالمدفعية الثقيلة. وحاول بعض شيوخ وأعيان قبائل ورفلة والمقارحة التدخل لفض الاشتباكات، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بالتزامن مع استمرار الاشتباكات.