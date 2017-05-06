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رقم الخبر: 192856 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: محليات  
مسؤول عراقي: علاقاتنا مع ايران استراتيجية والحل الامثل لاستقرار المنطقة هو حوار ايراني عربي

مسؤول عراقي: علاقاتنا مع ايران استراتيجية والحل الامثل لاستقرار المنطقة هو حوار ايراني عربي

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس البياتي، على ضرورة ايجاد حوار عربي - ايراني مسؤول وجاد وصريح يخدم المنطقة واستقرارها؛ محذرا بقوله ان المنطقة تمر بحالة اهتزاز واضطراب والحروب والازمات ستستنزف الجميع وستستهلك طاقات الامة الاسلامية والعربية.
وقال البياتي، في حوار خاص اجراه معه مراسل (ارنا) في بغداد، ان سياستنا الخارجية تقوم على اساس التوازن وكذلك على اساس ان علاقتنا مع اي دولة لاتكون على حساب دولة اخري؛ مضيفا نحن لنا علاقات قوية واستراتيجية مع الجمهورية الاسلامية في ايران وهذه العلاقة لا تتأثر بأي علاقة مع دولة عربية او غير عربية .
وتابع البرلماني العراقي نحن في علاقتنا مع الاخرين نعتمد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كمبادئ اساسية وعليه فان علاقتنا مع السعودية سوف لن تؤثر على علاقتنا مع الجمهورية الاسلامية وعلاقتنا مع الجمهورية الاسلامية سوف لاتؤثر على علاقتنا مع الولايات المتحدة الامريكية، هذه ثلاث مسارات كل له خصوصياته .
واشار البياتي نحن نقر ونؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اول دولة وقفت الى جانب العراقيين في حربهم مع داعش؛ ثم بقية الدول التي شكلت التحالف الدولي وعليه فإن الامثل لاستقرار المنطقة يكمن في حوار عربي - ايراني؛ لافتا الى ظروف المنطقة المضظربة التي تستدعي هذا الحوار بشكل مسؤول وجاد وصريح يخدم المنطقة واستقرارها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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