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رقم الخبر: 192855 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: محليات  
العميد آراسته: الكوادر الايمانية والامكانيات الدفاعية عنصران كبيران للقدرة الوطنية

العميد آراسته: الكوادر الايمانية والامكانيات الدفاعية عنصران كبيران للقدرة الوطنية

اعتبر المستشار العسكري للقيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية للشؤون البرية العميد ناصر آراسته، ان القوة العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة والكوادر البشرية المؤمنة، عنصرين كبيرين للقدرة الوطنية.
وفي تصريح ادلى به لمراسل ارنا في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتبر العميد آراسته المعدات العسكرية المتطورة بمثابة القوة المنظورة للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان التدريب والانضباط والايمان والروح العالية وكذلك القيادة والوحدة الوطنية هي القوة غير المنظورة لهذه القوات.
واكد انه بهذه القوة الدفاعية العالية والكوادر البشرية الملتزمة والايمانية بقيادة قائد الثورة الاسلامية، فلا دولة قادرة على الهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف، انه بهذه القوات المسلحة والاستراتيجية العالية والكوادر البشرية الايمانية والثقافة العاشورائية، فلا يمكن لاميركا او اي دولة اخرى التفكير بالهجوم علينا.
واكد العميد آراستة بان الوحدة الوطنية ووجود قائد الثورة الاسلامية قد ابعدا ظلال الحرب عن البلاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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