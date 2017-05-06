عاودت الحكومة اللبنانية، الخميس، بحث ملف قانون الانتخابات، وذلك خلال جلسة عقدتها في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتأتي جلسة الحكومة لبحث الملف، في إطار المشاورات الرسمية وغير الرسمية بين القوى السياسية، تمهيداً للوصول إلى مشروع قانون انتخابي "توافقي"، قبيل موعد الجلسة التشريعية التي أجلها عون من 15 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 15 مايو/ أيار الحالي، في محاولة منه لعرقلة أي محاولة تمديد ثالث لولاية البرلمان.

ورغم تواصل المشاورات، لا يزال التوافق على صيغة قانون بعيداً، مع تنوع المشاريع المُقترحة، بين اعتماد النظام النسبي على أوسع دوائر انتخابية ممكنة، وبين مشاريع القوانين التي تؤهل المرشحين على أساس طائفي بحت، ووفق دوائر مُقسمة بحسب مناطق نفوذ الأحزاب والقوى السياسية.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الحريري، أن تعهّد بأن تقدم الحكومة مشروع قانون انتخابي "يحظى بتوافق القوى"، وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث الملف، تضمّ القوى السياسية الأساسية المُمثلة في حكومته، لكن هذه اللجنة لم تعقد سوى اجتماع يتيم، بقي من دون نتائج، وحتى دون تحديد موعد لاجتماع ثانٍ.