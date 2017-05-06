أكد قائد قوات حرس الحدود العميد قاسم رضائي أن الوفد لسياسي - العسكري والامني الايراني الى اسلام آباد اكد وبشكل صريح للجيش الباكستاني هواجس ايران الحدودية؛ مطالبا اياه باتخاذ اجراء مباشر لتحرير الجندي الإيراني من ايدي الزمرة الإرهابية في هذا البلد.

واضاف العميد رضائي الذي رافق الوفد الايراني برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى باكستان، قائلا في تصريح لمراسلي ارنا والاذاعة والتلفزيون الايراني، ان الجانب الايراني اعرب خلال اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين الباكستانيين بمختلف المستويات والاصعدة السياسية والعسكرية، أعرب عن قلقه الشديد حيال الحادث الإرهابي الذي وقع الاسبوع الماضي على الحدود الإيرانية - الباكستانية وادي الى إستشهاد 9 من قوات حرس الحدود إلايرانيين بالاضافة الى إختفاء جندي أخر.

وتابع، أن الوفد طالب الجيش الباكستاني بالمباشرة على ضمان عدم تكرار هكذا أحداث مؤلمة، وبذل جهود جادة من أجل تحرير الجندي واعادته الى احضان اسرته.

واعرب القائد العسكري الايراني عن ارتياحه من وجود رؤية مشتركة بين طهران وإسلام أباد خلال العقدين الماضيين في مجال إزالة الهواجس القائمة بشأن الحدود المشتركة؛ لافتا في ذات السياق الى اجتماعه بالمسؤولين في اركان القوات البرية للجيش الباكستاني وقرار الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وخاصة في مجال امن الحدود.

من جانبه قال محافظ سيستان وبلوجستان علي اوسط هاشمي ان اسلام آباد وافقت ولاول مرة على تعيين قائد عسكري باكستاني رفيع في المنطقة، واعادة انتشار قواتها في حدودها المشتركة مع ايران.

وفي معرض الاشارة الى انجازات الوفد السياسي والعسكري الايراني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجيه محمد جواد ظريف الذي زار باكستان لمتابعة حادث استشهاد عدد من حراس الحدود الايرانيين في منطقة ميرجاوه الحدودية مع هذا البلد، قال هاشمي ان الوفد اجرى مباحثات تفصلية مع الجانب الباكستاني بشأن توظيف الطاقات الشعبية والحكومية لتحرير الرهينة (الايرانية من ايدي الزمرة الارهابية).

واضاف، كما بحث الجانبان موضوع انتشار القوات الامنية في المنطقة الحدودية ونوع التعامل والاتصال مع بعضها الاخر ودور القيادات العسكرية على صعيد الحدود.

وصرح محافظ سيستان بلوجستان، ان الوفد الايراني، اذ اعرب عن اعتراضه على الوضع الراهن، طرح المطالب خلال الزيارة بشان تعاون البلدين في مراجعة وضع الاستقرار وتموضع القوات لعرقلة تسلل العناصر الشريرة.

وتابع، لقد كان من الضروري ان يتم دراسة المواقف المشتركة فضلا عن الثغرات والاشكاليات نظرا الى الفهم المشترك بين البلدين اللذين تكبدا اكبر الخسائر جراء الممارسات الارهابية.

واكد هاشمي ان الوفد الايراني اغتنم الفرصة خلال 6 اجتماعات عمل جادة عقدها مع كبار المسوولين الباكستانيين في سياق توظيف آليات مناسبة بشأن المواقف المشتركة والتحديات والاشكاليات الراهنة.