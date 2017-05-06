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رقم الخبر: 192852 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: عربيات  
ترفض محاكمة آية الله عيسى قاسم
مؤسسات إسلامية في بريطانيا

ترفض محاكمة آية الله عيسى قاسم

افادت مراسلة العالم في لندن ان 61 مركزا ومؤسسة اسلامية في بريطانيا أصدرت بيانا رفضوا فيه محاكمة المرجع الديني في البحرين، معتبرين ان ذلك تعد سافر على المكون الشيعي وعلى مقدساته ورموزه.

ودعا البيان، بحسب (العالم) المجتمع الدولي لمطالبة البحرين بوقف استهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم، معرباً عن قلقه بقرب صدور الحكم.

وشدد البيان على رفض المؤسسات الدينية القاطع لهذه المحاكمة جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن هذه المحاكمة تعتبر تعدياً سافراً على الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها، وبما يترتّب عليها من تداعيات خطيرة ومريرة على أمن الوطن واستقراره، وعلى السلم الأهلي والنسيج الوطني.

كما ناشدت تلك المؤسسات، الحوزات العلميّة والمؤسسات الدينيّة والحقوقيّة والشخصيّات المؤثّرة في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريّات الدينيّة،  بتحمّل مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة في نصح حكومة البحرين ودعوتها لوقف استهداف سماحة الشيخ ومحاكمته، والكف عن استهداف الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها وحقوقها.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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