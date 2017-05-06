اعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان حرس الثورة الاسلامية اكبر قوة مقتدرة في الشرق الاوسط وقال ان هذا العنصر من شأنه الحد من اي تسويل للاعداء في المنطقة .

وخلال كلمته امام ملتقى تكريم 300 من شهداء الدفاع المقدس افاد لاريجاني بأنه على يقين من حرس الثورة الاسلامية اليوم هو اكبر قوة حاسمة في الشرق الاوسط وهذا ما يحد من اي تسويل للاعداء في المنطقة.

واضاف انه لا تتصور الزمر التي قامت باعمال في ايران بالماضي اننا غافلون عن قنوات تمويلهم ومع اي بلدان يتعاطون.

واكد لاريجاني ان حرس الثورة الاسلامية يتمتع اليوم بهيمنة معلوماتية جيدة ويتميز بوعي جيد وعلى الدول الاخرى ان تعلم ان لا اطماع لدينا باراضيهم ولكن ان سولت لهم انفسهم فانهم سيواجهون خصما عنيدا.

وشدد لاريجاني على وجوب ان يعلم الآخرون ان معاداة ايران امر صعب وقال ان البلاد تشهد امنا مستتبا منذ ان تسلم الحرس الثورية مهمة الحمايات في ايران .