وفي تصريح لها خلال ندوة تدريبية لمواجهة السيول وظاهرة الأتربة والغبار في اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد)، قالت ابتكار انه تم القضاء على قسم من البؤرة الرئيسية لظاهرة الأتربة والغبار في خوزستان من خلال احياء جزء من هور العظيم؛ واشارت في ذات السياق الى دعم ايران للعراق في احياء الجزء العراقي من هذا الهور الواقع على الحدود المشتركة بين البلدين.

واردفت المسؤولة الايرانية نتوقع بأن يوفر العراق من خلال التعاون مع تركيا حصة المياة المتعلقة بالاهوار والسهول التي تسبب حدوث ظاهرة الاتربة والغبار في هذا البلد.

وتطرقت ابتكار الى الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها مع المسوولين العراقيين؛ مبينة ان مساحة البؤر التي تصدر عنها الاتربة والغبار في العراق تبلغ 8 ملايين هكتار بينما تبلغ هذه المساحة في السعودية 11 مليون هكتار؛ اذ لايمكن اتخاذ اي جراء في العراق نظرا لانعدام الامن في هذا البلد، وايضا في السعودية بسبب عدم وجود علاقات سياسية معها.

وفي جانب اخر من تصريحاتها، نوهت ابتكار الى المباحثات الجارية بين طهران وبغداد لإقامة دورات تدريبية لمواجهة ظاهرة الأتربة والغبار؛ بالاضافة الى القرار بتنفيذ مشروع ايجاد واحة تدريبية لتيسير مواجهة هذه الظاهرة على امل حسم هذا الاتفاق خلال الايام القليلة القادمة.