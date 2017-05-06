كشف النتائج الأولية غير الرسمية لعمليات فرز الأصوات التي تمت في 31 محافظة في الجزائر، عن تقدُم لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على منافسه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي، وحسب الإحصائيات غير الرسمية التي تم تسريبها من مبنى الداخلية الجزائرية، فقد بلغت نسبة المشاركة نحو 40 بالمائة.

وظفر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر على 93 مقعداً فيما حصد غريمه في الساحة التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد 58 مقعدًا. واحتل التحالف الوحدوي الذي يضم كل من قطبي التغيير وحركة مجتمع السلم أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر المرتبة الثالثة بـ 29 مقعدًا.

وأحدث حزب "تجمع أمل الجزائر" ، المنشق عن إخوان الجزائر، بقيادة الوزير الجزائري السابق، عمار غول، المفاجأة، بحصوله على عدد مهم من المقاعد، ضمن الأحزاب الخمسة الأولى، بعد أن خاض حملة انتخابية متميزة، وقدّم قوائم أغلب مترشحيها من الكوادر الشبابية. وجاء في المرتبة السادسة بعد الأحرار الذين ظفروا بـ 16 مقعدًا وأحرز الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء 9 مقاعد.

وفازت الحركة الشعبية الجزائرية الموالية للسلطة بقيادة وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، على 6 مقاعد، وتواجه حسب التوقعات انهيارًا سياسيًا، خاصة في منطقة القبائل ذات الأغلبية من الأمازيغ.

وتقلصت حصة حزب العمال الاشتراكي الذي تقوده الزعيمة اليسارية لويزة حنون منذ تأسيسه عام 1990، وجبهة القوى الاشتراكية حزب سياسي جزائري معارض، حصتهما من " الكعكة "البرلمانية، وظفر حزب العمال على مقعدين فيما حصلت جبهة القوى الاشتراكية على أربع مقاعد.

وأكد متتبعون للمشهد السياسي، في وقت سابق تراجع حصة بعض الأحزاب التقليدية في الهيئة التشريعية، في ظل غياب جهاز الاستخبارات عن العملية الانتخابية، حيث لعب أكبر مسؤول في هذا الجهاز حسب تصريحات الأمين العام السابق للحزب الحاكم، عمار سعداني، دورًا كبيرًا في هندسة المشهد السياسي للبلاد.

وأرجأت وزارة الداخلية الجزائرية، الخميس، الإعلان عن نسبة التصويت النهائية، في أول انتخابات تشريعية منذ تعديل الدستور العام الماضي، إلى ظهر الجمعة، بدعوى عدم اكتمال الفرز في بعض الولايات وجمع محاضر الفرز النهائية.

وأثار هذا الإعلان استغراب أحزاب المعارضة وعلّق القيادي في الاتحاد الإسلامي الذي يضم كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، يوسف خباية على هذا القرار قائلًا إن " مبرر تمديد غلق مكاتب الاقتراع وتأجيل الإعلان عن نتائج الفرز غير منطقي وغير مبرر ".

وأضاف القيادي في حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم لإخوان الجزائر، نعمان لعور، في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن تأجيل الإعلان عن النتائج غير مبرر، خاصة في ظل توفر وسائل التكنولوجيا المتطورة.

وأكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في آخر تصريح صحافي له، في حدود الساعة الخامسة مساء أن نسبة التصويت ارتفعت إلى 53ر33 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة من مساء الخميس، بينما تطمح السلطات الجزائرية إلى تحقيق نسبة تصويت أعلى في الانتخابات البرلمانية، بعد غلق مكاتب التصويت، مقارنة بتلك التي سجلت في انتخابات 2012، والتي بلغت 43 في المائة.