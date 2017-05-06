قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لن يقبل الاستمرار بالعمل مع حركة "حماس" عندما هي تُشرع الانقسام وتمضي في ذلك.

وأوضح محمود عباس قائلا : لن نقبل بالاستمرار في العمل مع "حماس" وهي تشرع الانقسام، وأنا قررت أن أعيد النظر بكل ما أفعله مع "حماس" في قطاع غزة"، مضيفا "سأتخذ خطوات غير مسبوقة بعدما أوقفت "حماس" المصالحة، والآن لا توجد مصالحة، وسأتخذ خطوات غير مسبوقة وستكون مؤلمة، إذا لم تعود (حماس) عما فعلته" في غزة.

بالمقابل، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يتوهم" بإمكان تحقيق إنجازات عبر التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو يكرر الفشل، ويصر على سياسة تقديم التنازلات للاحتلال.

واعتبر الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم في تصريح وزع على الصحافيين بغزة، خطاب عباس في واشنطن بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب "استمرارا في منطق الاستجداء الذي لم ولن يرجع لشعبنا أيا من حقوقه".

وجاءت تصريحات الرئيس عباس هذه أمام السفراء العرب في واشنطن، الخميس، حيث شرح لهم تفاصيل ما حدث بينه وبين ترامب، وقضية الأسرى وأمر المصالحة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء الرئيسين الفلسطيني والأميركي في البيت الأبيض في واشنطن، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التزامه بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما لفت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن مطلب شعبه الرئيسي هو تحقيق حل الدولتين وفق القرارات الدولية.

وأعرب ترامب، عن التزامه بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعمه لما يتفق عليه كلا الجانبين. وأوضح أن مفهومه للسلام يتمثل في اتفاق يتيح لكل من الإسرائليين والفلسطينيين التعايش وممارسة العبادات والازدهار سوية إلى جنب بعضهما البعض في سلام.

من جانبه، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإسرائيليين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بحكومته التي اعترفت بإسرائيل. ولفت إلى أن المطلب الوحيد الاستراتيجي لشعبه هو تحقيق حل الدولتين. وقال الرئيس عباس في المؤتمر الصحافي المشترك، إن "خيارنا الاستراتيجي الوحيد، هو تحقيق مبدأ حل الدولتين، فلسطين على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام واستقرار، مع دولة اسرائيل". وأضاف أن "جميع قضايا الوضع النهائي قابلة للحل بما يشمل اللاجئين والأسرى، استنادا للقانون والشرعية الدولية"، مؤكدًا أنه "آن الأوان أن تنهي اسرائيل احتلاها المستمر منذ 50 عاما"، وقال: "نحن الشعب الوحيد الذي بقي في هذا العالم تحت الاحتلال، ويجب أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين كما نحن نعترف بدولة اسرائيل".

* 400 حالة اعتقال لفلسطينيين خلال الشهر الماضي

من جانب آخر، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن "الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خلال اقتحامه للمناطق الفلسطينية ومداهمة المنازل وتفتيشها، حيث رصد المركز 400 حالة اعتقال، من بينهم 60 طفلاً قاصراً، و5 نساء ونائب في التشريعي الفلسطيني".

وأشار المركز في تقرير شهري صادر عنه حول الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، إلى أنه رصد 7 حالات اعتقال من قطاع غزة، بينها امرأتان، فيما ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 13 نائبا، بعد اعتقال النائب المقدسي المبعد إلى الضفة الغربية أحمد عطون.