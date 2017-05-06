لقي 5 من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، مصرعهم مساء الخميس في عمليات قنص على أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظتي حجة وتعز.

وقال مصدر عسكري في حديث صحافي: أن وحدة القناصة للجيش واللجان الشعبية، تمكنت من قنص ثلاثة من منافقي ومرتزقة العدوان في صحراء ميدي.

وأوضح المصدر: أن وحدة القناصة للجيش واللجان الشعبية تمكنت في محافظة تعز من قنص 2 من المرتزقة في شارع الأربعين.وقنصت وحدة القناصة والجيش واللجان الشعبية 64 جنديا سعوديا ومرتزقا خلال شهر ابريل المنصرم.

* مهاجمة مواقع للمرتزقة بالمخدرة بمأرب

وفي السياق ، اقتحمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع للمرتزقة بإطراف منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.

وأكد مصدر عسكري لمراسل قناة العالم في اليمن عبد الله الشريف أن وحدات الجيش واللجان تمكنت من قتل وإصابة تسعة مرتزقة في الهجوم النوعي واغتنام أسلحة .وأشار المصدر الى فرار عناصر المرتزقة من مواقعهم بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

كانت مدفعية الجيش واللجان قد دكت تحصينات المرتزقة بدفعات من القذائف.

وفي تطور آخر أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخين من نوع زلزال -2 وأورغان على تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة الخانق بحريب نهم. كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومقتل طاقمها بمنطقة الصبرين بمديرية خب والشعف بالجوف.

وفي منطقة نهم استهدفت القوات اليمنية بقصف مدفعي مكثف تحصينات ومواقع المرتزقة بمنطقة المجاوحة بنهم ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

* صالح ينفي تواجد أي إيراني في اليمن

وتحدى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اي شخص لمناظرته ولاثبات بأن هناك إيرانيا واحدا في اليمن، وذلك في رده على ادعاءات تدخل ايران في اليمن.

واكد صالح في خطاب القاه أمام حشد من كبار قيادات حزبه، اعتبره مراقبون من أهم وأقوى الخطابات التي قُدِمت فيها رؤية ورسائل عدة للداخل والخارج، اكد أنه لا يوجد خطر إيراني على السعودية والخليج الفارسي من بلاده.

وتحدى صالح وبثقة مطلقة أي شخص لمناظرته ولاثبات بأن هناك إيرانيا واحدا في اليمن، أو أنهم يتبعون إيران.

وفيما يخصّ ما يُشاع من خلافات بين حزبه وحركة انصار الله، أكد الرئيس صالح، بأنه من المستحيل نشوب صراع بين الحلفاء الذين يواجهون عدوانا خارجيا، موضحا بأن التحالف قام أساسا لمواجهة العدوان وليس للبحث عن غنائم ومناصب ، ومن اراد المناصب والوزارات فهي متاحة له، محذرا في الوقت نفسه من محاولات لي الأذرع من قِبل طرفيّ التحالف (المؤتمر – انصار الله) والتي ستكون نتائجها وخيمة على الوطن.

واضاف: أنصار الله يمنيون من أبناء هذا البلد وليسوا مرتزقة أو من بلاك ووتر، في إشارة منه للقوات التي استعانت بها دول التحالف بقيادة السعودية في عدوانها على اليمن.

* هادي لـ ( بن زايد): أنتم تمثلون قوة (احتلال)

وجه الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتهامات بأن بلاده تتصرف في اليمن كقوة "احتلال" وليس كقوة "تحرير"، حسب ما كشف مصدر مقرب من هادي.

وأوضح المصدر الذي تحدث لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن اتهامات “هادي” ضد الإمارات حدثت خلال المواجهة القصيرة التي تمت بينهما في أبو ظبي، خلال زيارة “هادي” الأخيرة للإمارات في محاولة لتضييق الخلاف بينهما حول السيطرة على مطار عدن، الذي يعتبر مركزا مهما للتموين والدعم اللوجستي للقوات المدعومة من الإمارات ولهادي نفسه.

وبحسب المصدر، فإن “هادي” لم يحظ باستقبال عالي المستوى عند وصوله إلى أبو ظبي، حيث كان في استقباله في المطار مدير المخابرات، بدلا من ولي العهد أو وزير الخارجية.

وكشف المصدر أن “ابن زايد” تحدث في اللقاء بغضب مع “هادي”، فيما رد عليه “هادي” بالقول إن الإمارات كانت تتصرف كقوة احتلال في اليمن بدلا من التصرف كقوة تحرير.