* تحرير حي مشيرفة الثالثة أيمن الموصل..وتعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا * المرجعية تدعو لمزيد من التنسيق بين القوات الامنية لتطوى صفحة تحرير الموصل "سريعاً" * بغداد وواشنطن تبحثان إبقاء القوات الأميركية في العراق

أعلنت قيادة عمليات "قادمون يانينوى"، عن تحرير حي مشيرفة الثالثة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، في حين أحبطت المقاتلات الحربية العراقية، هجومًا كبيرًا لتنظيم "داعش" على بلدة غربي محافظة الأنبار، بينما وجه العبادي بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا من أجل دحر الإرهابيين. فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من العثور على موقع تدريبي ومخازن عتاد لداعش في منطقة وادي امحوفة، على طريق الصگار "150 كم" غرب كربلاء المقدسة في اتجاه قضاء النخيب"، ويأتي هذا في وقت تتجه حكومتا بغداد وواشنطن، للإبقاء على القوات الأميركية في العراق، بعد هزيمة التنظيم لضمان أمن العراق.

وتواصل القوات العراقية المشتركة قتالها العنيف ضد عناصر تنظيم "داعش" في الجانب الأيمن من الموصل، والذي عجز عناصره عن إقامة الصلاة، في منطقتين في شمال غرب الموصل للمرة الأولى منذ 2014 بسبب اشتداد المعارك.

ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله القول، أن" قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الثالثة وفرضت السيطرة على مشروع تصفية مياه مشيرفة، وحررت الجزء الشمالي من حي مشيرفة الثانية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن "القطعات المتقدمة من منطقة حليلة في المحور الشمالي الغربي توغلت 2000م، وتمكنت من تحرير قرى حسونه ودجلة ومعمل غاز نينوى".

ولفت إلى أن "تلك القطعات وصلت إلى شقق الهرمات"، مضيفًا أنها "تندفع في عدة محاور للوصول إلى أهدافها المرسومة وداعش ينهار في المنطقة". وقال مصدر أمني في نينوى، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال خبير تطوير الطائرات المسيرة الإرهابي، أبو عائشة المهاجر روسي الجنسية". وأضاف المصدر أن "القوات قامت بنقل المتطرف إلى أحد المراكز الأمنية، للتحقيق معه ثم عرضه على القضاء لينال جزاءه العادل". وقال مصدر محلي مطلع، الخميس، في تصريح صحافي، إن "تنظيم داعش لم يتمكن، ولأول مرة منذ سيطرته على مدينة الموصل في صيف 2014 من رفع الأذان وإقامة الصلاة في جوامع 17 تموز، والاقتصاديين شمال غرب الموصل، بسبب اشتداد المعارك وقربها من هاتين المنطقتين".

ونقل بيان لإعلام الحشد الشعبي عن مصدر مطلع القول: إن الحشد الشعبي/ اللواء 13 كشف موقعًا تدريبيًا ومخازن عتاد تابعة لداعش في منطقة وادي امحوفة، على طريق الصگار "150 كم" غرب كربلاء المقدسة في اتجاه قضاء النخيب". وأضاف: أن قوات اللواء قامت بنقل محتويات المخزن إلى مكان آمن. وشددت قيادة عمليات الفرات الأوسط والحشد الشعبي، إجراءاتهم الأمنية في كربلاء المقدسة، استعدادًا لزيارة النصف من شعبان .

* تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا من أجل دحر الإرهابيين.

كما أثنى العبادي على المقاتلين الذين صدوا الهجوم الذي استهدف، الأربعاء، إحدى الربايا بمنطقة الصكار في غرب العراق.

وقال الإعلام الحربي في بيان له، إن "طائرات القوة الجوية العراقية، وجهت ضربة جوية استهدفت أربعة تجمعات تابعة لـ "داعش"، وقتلت العشرات منهم واعطاب العجلات والأسلحة التي كانت بحوزتهم". وأضاف البيان أن "هؤلاء كانوا يستعدون لشن هجمات على قواتنا الأمنية، في قرية المدهم وشرق ناحية عانة ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وقالت خلية الإعلام الحربي: استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجه طيران القوة الجوية ضربتين جويتين، أسفرتا عن تدمير مخزن للأسلحة والأعتدة بالكامل تابع لتنظيم "داعش"، ووكر للقناصين وقتل20 قناصًا داعشيا في قضاء الحويجة.

* المرجعية تدعو لمزيد من التنسيق بين القوات الامنية

قدمت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، شكرها الى أفراد القوات الامنية والمتطوعين على تضحياتهم في الذكرى الثالثة لفتوى "الجهاد الكفائي"، فيما دعت الى مزيد من التنسيق والتعاون بين القوات الامنية لتطوى صفحة تحرير الموصل "سريعاً".

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء وحضرتها وسائل إعلام، أن "هذه التضحيات لن تذهب سدى بل ستشكل أساسا متينا لوحدة البلد"، مشيرا الى أن "المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا والقوات المسلحة والمتطوعون سقط بسببها الكثير من الشهداء والجرحى وخلفت أعدادا متزايدة من الأيتام والأرامل والثكالى ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين خارج مدنهم"، لافتا الى أن "مظاهر الفرح بالاحتفالات ينبغي أن تقام بحدود ما تنسجم مع الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد".

ودعا الكربلائي الذي سيحتفلون بمناسبة النصف من شعبان الى "دعم المقاتلين ورعاية أحوال النازحين، فضلا عن المزيد من الأعمال المقربة الى الله تعالى".

* بغداد وواشنطن تبحثان إبقاء الأخيرة في العراق

قالت مصادر رسمية في واشنطن وبغداد إن لقاءات عدة عقدت بين ممثلين عن إدارة ترامب ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لبحث إمكانية بقاء القوات الأميركية في العراق حتى بعد دحر "داعش".

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية عن هذه المصادر، التي لم تسمها، قولها: إن المباحثات بهذا الشأن لا تزال مستمرة، وإن هناك توافقا بين الحكومتين بشأن الحاجة لوجود القوات الأميركية في العراق على المدى الطويل لضمان أمن البلاد.

وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد شارك في هذه المباحثات وزير الدفاع جيمس ماتيس.