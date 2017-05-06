تلقى امين المجلس الاعلى للامن القومي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية والامنية في سوريا والتعاون بين طهران وموسكو لإنهاء الازمة السورية.

وفي إطار المشاورات النشطة بين مجلسي الامن القومي الايراني والروسي، أجرى نيكولاي باتروشيف اتصالا مع علي شمخاني، الذي أشار الى ضرورة متابعة واستمرار المحادثات السياسية التي بدأت بين المجموعات المسلحة والحكومة السورية، مؤكدا: إن احترام مطلب الشعب في تحديد مصيره ومستقبله بحرية، وتجنب اي ممارسة لضغوط خارجية، يجب ان يكون محط اهتمام في عملية المحادثات السياسية.

وأضاف شمخاني: من خلال تعزيز المشاورات والتعاون الوثيق بين الدول الثلاث، الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية وسوريا، بدأت مسيرة واضحة في انحسار قوة وسيطرة التنظيمات الارهابية وكذلك إقرار الهدنة بهدف الحفاظ على ارواح الاهالي، داعيا الى استمرار الهدنة من خلال اطلاق مبادرات جديدة لتلبية مطلب الشعب السوري.

من جانبه، أكد سكرتير مجلس الامن القومي الروسي خلال هذه المحادثات الهاتفية، ضرورة استمرار المشاورات وتعزيزها بين البلدين للإسراع في تحقق الحلول السياسية، مضيفا: إن بعض اللاعبين خارج المنطقة، يسعون لتنفيذ مخططاتهم لتقسيم سوريا متجاهلين ضرورة الحفاظ على وحدة التراب والسيادة الوطنية السورية، لافتا الى ان تثبيت الهدنة وتوسيع نطاقها والإستفادة من المبادرات السياسية الجديدة من شأنه أن يساهم في إحباط هذه المؤامرة الخطيرة.

ووصف نيكولاي باتروشيف اجتماع آستانة بأنه مبادرة ناجحة للمساعدة في حل الازمة السورية الراهنة، وقال: إن على ايران وروسيا ان تستفيدا من مجموعة الطاقات المتاحة للتأثير على أطراف الصراع وإرساء الاستقرار وتعزيزه واستمرار الهدنة في سوريا.