رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي وقعته روسيا وإيران وتركيا ويقضي بإقامة 4 مناطق وقف التصعيد في سوريا لإنهاء القتال الدائر هناك، وكما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان سيكون ضروريا أن يؤدي هذا الاتفاق بالفعل إلى تحسين حياة السوريين.

وحظيت الخطة، التي اقترحتها موسكو بإنشاء هذه المناطق، بموافقة الوفود المشاركة في مفاوضات آستانة للسلام في اليوم الثاني لها في كازاخستان. ولكن ممثلي المعارضة السورية المسلحة غادروا المفاوضات قائلين إنهم لا يستطيعون قبول الاتفاق، وقالت وزارة الخارجية التركية الخميس، إن الاتفاق سيشمل إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة: إن الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق، وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

ويقضي الاتفاق أيضا بأن تتوقف الطائرات الروسية والسورية عن القصف، وأن يوقف المسلحون هجماتهم.

وقال بيان الأمم المتحدة: إن الأمين العام يرحب بالالتزام بوقف استخدام كل أنواع الأسلحة وبخاصة القصف الجوي، وسرعة تقديم المساعدة الطبية والأساسية للسوريين.

وعبر بشار الجعفري، مبعوث الحكومة السورية، عن أمله في أن تناقش روسيا وإيران تفاصيل الاتفاق مع دمشق في أقرب وقت.

* الدول الضامنة توقع المذكرة

ووقع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات آستانة-4.

وحضر الاجتماع وفدا الحكومة السورية والجماعات المسلحة، لكن جزءا من أعضاء وفد المسلحين انسحب من القاعة احتجاجا على توقيع إيران على المذكرة.

وتنص مذكرة آستانة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا على ضرورة الانتهاء من وضع الخرائط لتلك المناطق بحلول 22 مايو الجاري.

وجاء في المذكرة، أن الدول الراعية لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) ستشكل فريق عمل على مستوى المفوضين لتنفيذ بنود المذكرة في غضون 5 أيام بعد التوقيع عليها، إذ سيتولى هذا الفريق ترسيم حدود قطاعات نزع السلاح وقطاعات التوتر وقطاعات الأمن، وتسوية المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة.

وتنص هذه الوثيقة على إنشاء 4 مناطق لوقف التصعيد، إذ من المقرر إنشاء قطاعات آمنة عند حدود المناطق للحيلولة دون مواجهة عسكرية مباشرة.

وسيقدم فريق العمل تقاريره حول سير تنفيذ المذكرة، في سياق عملية المفاوضات في آستانة. ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة من مفاوضات آستانة الشهر المقبل.

وكانت روسيا قد اقترحت فكرة إنشاء 4 مناطق لوقف التصعيد في سوريا: في ريف إدلب، وفي ريف حمص الشمالي، وفي الغوطة الشرقية، وجنوبي سوريا.

وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني أن مفاوضات آستانة جزء من عملية جنيف لتسوية الأزمة السورية، وأن الدول الضامنة اتفقت على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، وأن المجتمعين في آستانة اتفقوا على اجراءات بناء الثقة حتى الوصول الى حل سياسي للازمة السورية. وقال: إن اللقاء القادم سيكون في منتصف تموز/ يوليو 2017 في آستانة.

فيما قال رئيس الوفد الروسي إلى آستانا ألكسندر لافرينتييف: نأمل أن تتعاون واشنطن أكثر خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بالأزمة السورية، لكن للأسف حتى الآن لم تتضح سياسة الرئيس ترامب رغم أننا لمسنا تجاوباً منه خلال الاتصال الأخير بينه وبين الرئيس بوتين.

* دي ميستورا: خطوة لتحقيق وقف إطلاق النار

بدوره، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا، ستافان دي ميستورا: إن مذكرة إنشاء مناطق (وقف التصعيد) في سوريا خطوة صحيحة لتحقيق وقف إطلاق النار.

* لافروف: دمشق توافق على إقامة مناطق آمنة

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الحكومة السورية توافق على إنشاء مناطق لوقف التصعيد في البلاد، موضحا أن هذه المناطق ستصبح خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار.

وأضاف: إن موسكو تعول على نجاح الجولة الرابعة من مفاوضات آستانة، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وتنسيق آلية للرد على الخروقات، وإجراءات لإزالة الألغام.

كما عبر الوزير الروسي عن أمله في استئناف المفاوضات السورية في جنيف الشهر الجاري، موضحا أن هذه المفاوضات يجب أن تركز بالدرجة الأولى على التسوية السياسية للنزاع، لكي يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بنفسه في نهاية المطاف.

كما انتقد لافروف الموقف الغربي من الأحداث المأساوية في بلدة خان شيخون السورية، معتبرا أن الدول الغربية تحاول إحباط المساعي لإجراء تحقيق مهني ودقيق وشفاف في الهجوم الكيميائي المزعوم في هذه المنطقة.

واعتبر أن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أكدت عزم واشنطن على التعاون متبادل المنفعة مع روسيا.

* مسلحو المعارضة يرفضون أن تكون إيران دولة ضامنة

وانسحب 4 أعضاء من وفد المعارضة السورية المسلحة بعد اختتام الجولة الرابعة من محادثات آستانة الخميس، معترضين على مشاركة روسيا وإيران في ضمانات الوثيقة السياسية!.. وهم يعلمون ان آستانة ترعاها روسيا وايران وتركيا.

جاء ذلك أثناء إعلان وزير خارجية كازاخستان عن اختتام الجولة الرابعة من محادثات آستانة ودعوته ممثلي روسيا وإيران وتركيا إلى التوقيع على مذكرة تفاهم.

الى ذلك، أكد رئيس الوفد الروسي إلى آستانة ألكسندر لافرينتيف استعداد موسكو لإرسال مراقبيها إلى الأشرطة الحدودية الآمنة لمناطق وقف التصعيد للمشاركة في الرقابة على نظام وقف إطلاق النار ورصد الخروقات، وان روسيا ستبذل كل ما بوسعها لمنع استخدام الطيران الحربي في مناطق نزع التصعيد.

وأوضح قائلا: وزارة الخارجية السورية أعلنت أن القيادة السورية ترحب بالاتفاقات الخاصة بمناطق وقف التصعيد وستوقف تحليق الطيران فوقها. ونعبر عن ثقتنا بأن طلعات الطيران الحربي السوري وعمله فوق أراضي مناطق وقف التصعيد ستتوقف بعد مثل هذا التصريح.

* روسيا: المناطق الآمنة ستغلق أمام الطائرات الأميركية

كما نقلت وكالات أنباء روسية عن لافرنتييف قوله، الجمعة، إن المناطق الآمنة التي ستقام في سورية، ستغلق أمام الطائرات الحربية الأميركية، وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

* الأسد لبوتين: تركيا ستعطي سلاحا للنصرة في ادلب

في غضون ذلك، احتج الرئيس السوري بشار الاسد لدى الرئيس الروسي بوتين على وضع كامل ادلب منطقة آمنة على حدود تركيا وهي محافظة كبيرة للغاية.

وقال الاسد لبوتين: إن تركيا ستجعل ادلب قلعة مستقلة عن سوريا لأنها ستزود ادلب بالسلاح السعودي والقطري والاموال.

* تركيا تهدد القوات الأميركية المتواجدة في سوريا

وفي الأثناء، أعربت أنقرة مجددا عن سخطها من مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وذلك في تهديد ضمني جاء على لسان إلنور تشيفيك، مستشار الرئيس التركي.

ونقلت صحيفة Foreign Policy عن تشيفيك تصريحات أدلى بها في مقابلة مع إحدى الإذاعات، قال فيها: إن الجيش التركي، في حال استمرار التعاون بين القوات الخاصة الأميركية والأكراد، لن يأخذ مستقبلا في الاعتبار وجود عربات مصفحة أميريكية هناك... ويمكن أن يحدث من خلال المصادفة البحتة، أن تصيبهم (الأميركان) بضعة صواريخ تركية.

* واشنطن ترحب بحذر بالاتفاق الروسي التركي حول سوريا

رحبت واشنطن بحذر الخميس بالاتفاق الروسي التركي الايراني لانشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا من اجل تهدئة في المعارك في بعض مناطق البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نورت: ما زالت لدينا مخاوف بشأن اتفاق آستانة حول مشاركة ايران بصفتها بلدا ضامنا.

وختمت المتحدثة: اننا نتطلع الى مواصلة الحوار مع روسيا الاتحادية بشأن الجهود الكفيلة بانهاء النزاع بشكل مسؤول.

* استهداف مقرات وتحركات المسلحين في درعا

استهدف الجيش السوري وحلفاؤه مقرات وتحركات إرهابيي جبهة النصرة في حيي طريق السد والعباسية بمدينة درعا جنوب سوريا ما أدى إلى مقتل عدد منهم وتدمير تحصيناتهم.. الإرهابيون بدورهم استهدفوا المدنيين في حي السحاري في درعا بعدد من القذائف الصاروخية حيث اقتصرت الخسائر الناجمة عنها على الماديات.

وعلى صعيد متصل، قتل أحد المسؤولين الميدانيين في (كتيبة شهداء حوران) التابعة لـ (لواء توحيد الجنوب - الجيش الحر) المدعو حسن مالك المسالمة الذي صودف مروره خلال اشتباكات بين (جيش المعتز) و(جبهة ثوار سوريا) التابعين لـ (الجيش الحر) في بلدة (اليادودة) في ريف درعا الشمالي الغربي.

وذكرت تنسيقيات المسلحين، أن المسالمة كان أحد المسؤولين العسكريين المشاركين في معركة (الموت ولا المذلة) في حي المنشية في مدينة درعا.

* انفجار سيارة مفخخة في مخيم على الحدود السورية مع الأردن

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان على الحدود السورية مع الأردن.

وأفادت صحيفة (الغد) الأردنية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بسقوط قتلى وجرحى بتفجير في العمق السوري بمخيم الركبان.

وذكرت الصحيفة الأردنية أن التفجير وقع قرب سوق للماشية على أطراف المخيم، مشيرة إلى أنه أعقب الانفجار إطلاق كثيف للنار.