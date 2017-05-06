أعلنت منظمة الخدمات الجمركية في ارمينيا، أنه تم البدء يوم الخميس بتنفيذ مشروع تطوير منفذ مقري الحدودي مع ايران.

وذكرت منظمة الخدمات الجمركية الارمينية ان الهدف من هذا المشروع هو تحسين الوضع الامني وتحسين المنشآت وتسهيل عملية التبادل التجاري عبر هذا المنفذ الحدودي اضافة الى رفع مستوى الخدمات.

واضافت هذه المنظمة انه بعد انجاز هذا المشروع ستتقلص الفترة الزمنية الخاصة للتفتيش وتأييد الدخول والخروج عبر هذا المنفذ الحدودي.

وأعلن مساعد مدير لجنة العائدات الحكومية الارمينية، ان المشروع الحالي يأتي استمرارا لتطوير المنافذ الحدودية في هذا البلد.

ويتم تمويل هذا المشروع من قبل منظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة.