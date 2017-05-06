تحاول ليبيا استغلال إستثنائها من اتفاق (أوبك) لخفض الإنتاج، بالبحث عن أسواق لنفطها، وتعزيز إنتاجها أكثر بهدف توفير السيولة من النقد الأجنبي.

وبدأت دول منظمة (أوبك) النفطية، مطلع العام الجاري تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يومياً، باستثناء ليبيا ونيجيريا، نظراً للظروف التي تمران بها. إلا أن توتر الأحداث الأمنية التي تشهدها الحقول النفطية وموانئ التصدير من توقف ثم استئناف، أثر بشكل مباشر على صادرات البلاد من النفط الخام، وأربك مداخيلها من النقد الأجنبي.

والأسبوع الماضي، بين تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس (حكومي)، أن ليبيا خسرت إيرادات نحو 5ر1 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال عامين ونصف الماضية. وبلغت قيمة مبيعات النفط المفترضة، التي فقدتها البلاد نتيجة الإرباك في الموانئ، بنحو 52 مليار دولار، بمتوسط سعر مرجعي يبلغ 35 دولار.

ويعتبر العام الماضي، 2016، بحسب ديوان المحاسبة، الأدنى من حيث إيرادات النفطية منذ عدة عقود. ومنذ منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي، بلغت خسائر البلاد نتيجة لتوقف الموانئ بنحو 107 مليارات دولار أمريكي، وفق تقرير الديوان.

وبفعل الأحداث الأمنية التي دفعت لتوقف ميناء الشرارة النفطي (غرب)، أكثر من مرة في مارس/ آذار الماضي، تراجع إنتاج ليبيا النفطي، بنحو 8ر60 ألف برميل، إلى 622 ألف برميل يومياً، وفق تقرير لـ(أوبك). ونتيجة لشح النقد الأجنبي في ليبيا، حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال وقت سابق من الشهر الماضي، موازنة البلاد من النقد الأجنبي للعام الجاري بنحو 9ر17 مليار دولار.

وستستخدم البلاد هذه الموازنة لتوفير احتياجاتها من السلع بأنواعها، والإنفاق على مصروفاتها بالعملة الأجنبية، ونفقات مواطنيها، كالحوالات. وتعد إيرادات مبيعات النفط الخام والمنح المالية، القناتين الرئيسيتين لدخل البلاد من النقد الأجنبي بنسب تبلغ 80% و7% على التوالي من النقد الأجنبي.

يذكر أن إنتاج ليبيا النفطي، يبلغ في معدلاته الطبيعية نحو 81ر1 مليون برميل يومياً، أي أن هبوطاً بنسبة 65% طرأ على حجم الإنتاج منذ الثورة. ويبدو أن احتياطات النقد الأجنبي، التي استخدمتها حكومة الوفاق لتوفير حاجتها من السيولة، آخذة بالهبوط المتسارع، مع تذبذب مبيعات النفط الخام من شهر لآخر.

وتراجعت احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي، بنسبة 50% في ثلاث سنوات ونصف (منتصف 2013 حتى نهاية 2016)، وفق أرقام رسمية. وسجل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي، حتى نهاية العام الماضي 58 مليار دولار، نزولاً من 116 مليار دولار منتصف 2013.

وأردف سعيدي كيا: ان مؤسسة المستضعفين قادرة على القيام بعمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة الارهاب وكافة المشاريع التي تقترحها وزارة الإسكان العراقية.

من جانبها، نوهت الوزيرة العراقية الى طاقات الجانب الايراني وإمكاناته في مختلف المجالات الإعمارية بما فيها الإسكان والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية وبناء الطرق. وبينت السيدة أوسي ان الاجتماع الثنائي بحث سبل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن استئناف المشاريع المعطلة وتنفيذ مشاريع جديدة والاستثمارات المشتركة في هذا الخصوص.

يشار الى أن رئيس مؤسسة المستضعفين وصل الى بغداد يوم الأربعاء الماضي، وأجرى محادثات مع وزير السكن العراقي.