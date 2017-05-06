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رقم الخبر: 192838 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: اقتصاد  
توقيع وثيقة للتعاون الصناعي بين إيران وفرنسا

توقيع وثيقة للتعاون الصناعي بين إيران وفرنسا

وقّعت مؤسسة (ايدرو) للتطوير والتحديث الصناعي في ايران مع اتحاد الصناعة الفرنسي، عصر يوم الأربعاء، مذكرة للتفاهم تنص على تعاون الجانبين في شتى المجالات الصناعية.

واتفق الجانب الفرنسي والايراني، في إطار هذه الوثيقة، على التعاون الثنائي في مجالات الشحن والنقل والصناعات السككية والطاقة والطاقات الجديدة والنفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والبنى التحتية وتصنيع السيارات والسفن وتقنية المعلومات والاستثمارت المشتركة. كما استعرضت شركة (ايدرو) من خلال وثيقة التعاون المبرمة مع اتحاد الصناعة الفرنسي، استعرضت طاقاتها والشركات التابعة لها بصفتها بوابة الدخول الى الصناعة الايرانية.

 
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