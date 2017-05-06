دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، الشركات الايرانية الى تعزيز نشاطاتها الإستثمارية في بلاده.

وقال محمد شياع السوداني، في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء عقب اختتام محادثاته مع رئيس مؤسسة المستضعفين الايرانية محمد سعيدي كيا، انه بالنظر الى الأهمية التي يوليها العراق في مجال تشجيع الإنتاج الوطني، فانه يدعو الشركات الايرانية الى تنفيذ مشاريع إستثمارية مشتركة.

وأعرب شياع السوداني عن أمله بأن تنشط الشركات الايرانية في مختلف المجالات الإعمارية والإستثمارية لاسيما في القطاع الصناعي العراقي بالنظر الى القدرات والطاقات التي تتمتع بها. وأوضح، انه بالنظر الى الدعم الايراني اللامحدود للعراق، فان من الضروري أن يبذل البلدان المزيد من الجهود في مجال تعزيز التعاون على مختلف الصعد.

من جهته، أعرب سعيدي كيا، خلال محادثاته مع الوزير العراقي، عن استعداد الشركات الايرانية في تعزيز نشاطاتها على الصعد الإعمارية لاسيما في مجالات مد الطرق وبناء المساكن والسدود ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج معدات البناء والمواد الغذائية.

إلى ذلك، وقّعت كل من إيران والعراق على إتفاقية للتعاون المصرفي والتي تتمحور حول تعزيز العلاقات الوسيطة بين المصرفين المركزيين لكلا البلدين. الإتفاقية التي وقعت بين البلدين، يوم الأربعاء، جاءت بهدف تطوير التعاون بين المصرفين المركزيين للبلدين وتنفيذ إتفاقيات التعاون التي وقعت العام الماضي بين رئيسي المصرفين المركزيين للبلدين وقد تم توقيعها بحضور مستشار المدير العام للمصرف المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي، ومستشار رئيس المصرف التجاري العراقي (TBI) فيصل وسام الهميص، والمدير العام الدولي للمصرف المركزي الإيراني حسين يعقوبي مياب، وعدد من المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية والمصرفية.

ومن المقرر أن تجري التنسيقات اللازمة من أجل إقامة لجنة مصرفية مشتركة تضم المصارف الحكومية والخاصة خلال الأسبوعين القادمين في طهران. وقد اختتمت المفاوضات بين الوفدين المصرفيين الإيراني والعراقي بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المصرفي ومراجعة مباحثات المفاوضات المصرفية التي جرت على مستوى الخبراء الإقتصاديين للبلدين مؤخراً. وتنص مذكرة التفاهم المصرفية بين إيران والعراق على تعزيز العلاقات الوسيطة وافتتاح حسابات متبادلة بعملة اليورو وتقنية التبادل النقدي التجاري بين البلدين وتسهيل عملية التبادل النقدي الخاص بزوار البلدين وغيرها من القضايا الأخرى.

على صعيد آخر، اتفق رئيس مؤسسة المستضعفين في ايران محمد سعيدي كيا، مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية آن نافع أوسي، على تعاون الشركات التابعة لهذه المؤسسة الايرانية في تنفيذ مشاريع إعمارية داخل العراق.

وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الوزيرة العراقية، يوم الأربعاء، أكد رئيس مؤسسة المستضعفين على طاقات المؤسسة الايرانية واستعدادها للمشاركة الإستثمارية مع الجانب العراقي في مختلف المجالات الخاصة بالمشاريع الإعمارية في هذا البلد. وأردف سعيدي كيا: ان مؤسسة المستضعفين قادرة على القيام بعمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة الارهاب وكافة المشاريع التي تقترحها وزارة الإسكان العراقية.

من جانبها، نوهت الوزيرة العراقية الى طاقات الجانب الايراني وإمكاناته في مختلف المجالات الإعمارية بما فيها الإسكان والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية وبناء الطرق. وبينت السيدة أوسي ان الاجتماع الثنائي بحث سبل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن استئناف المشاريع المعطلة وتنفيذ مشاريع جديدة والاستثمارات المشتركة في هذا الخصوص.

يشار الى أن رئيس مؤسسة المستضعفين وصل الى بغداد يوم الأربعاء الماضي، وأجرى محادثات مع وزير السكن العراقي.