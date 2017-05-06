بلغ منسوب التجارة الخارجية في ايران خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017)، 87 ملياراً و614 مليون دولار، مما يشير الى زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ 83 ملياراً 968 مليون دولار.

وتفيد الإحصائيات ذات الصلة، ان إجمالي حجم صادرات السلع غير النفطية خلال العام الايراني الماضي بلغ 129 مليوناً و648 ألف طن بقيمة 43 ملياراً و930 مليون دولار، محققاً زيادة بنسبة 38 بالمئة من حيث الوزن، و5ر3 بالمئة من حيث القيمة وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغ حجم الاستيراد خلال العام الماضي 43 ملياراً و684 مليون دولار أي زيادة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

في سياق متصل، حققت البلاد زيادة بنسبة 3ر56 بالمئة خلال العام الماضي في مجال صادرات السوائل الغازية. وتشير التقارير أيضاً الى رصد 50 مليار دولار في سياق الأهداف المرجوة لصادرات البلاد، تم إنجاز 43 ملياراً و930 مليون دولار أي بنسبة 88 بالمئة من هذه الأهداف.