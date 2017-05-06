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رقم الخبر: 192835 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: دوليات  
أسباب أمنية تعلق الإقلاع من مطار بلندن

أسباب أمنية تعلق الإقلاع من مطار بلندن

علق مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، إقلاع الطائرات من الصالة الثالثة في المطار.

وأكدت متحدثة باسم المطار تعليق رحلات الإقلاع من الصالة الثالثة لفترة قصيرة وذلك لـ"دواع أمنية". واعتذرت المتحدثة "بشدة" للركاب الذين تأثرت رحلاتهم بسبب هذا الإجراء. يذكر أن الصالة رقم 3 في مطار هيثرو مخصصة لهبوط وإقلاع أغلب شركات الطيران من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وقليل جدا من الرحلات الأوروبية وكانت قد توقفت الرحلات بعد أن علقها المطار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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