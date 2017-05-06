10 قتلى بين جيش المكسيك ولصوص نفط قالت السلطات المكسيكية: إن ما لا يقل عن أربعة جنود وستة يشتبه بأنهم لصوص نفط لقوا حتفهم في مواجهة بولاية بويبلا في وسط البلاد حيث بدأ الجيش عملية كبيرة ضد الجريمة المنظمة وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب.