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|رقم الخبر: 192834
|تاريخ النشر: أيار 05, 2017
|الوقت: 16:57
|الاقسام: دوليات
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10 قتلى بين جيش المكسيك ولصوص نفط
قالت السلطات المكسيكية: إن ما لا يقل عن أربعة جنود وستة يشتبه بأنهم لصوص نفط لقوا حتفهم في مواجهة بولاية بويبلا في وسط البلاد حيث بدأ الجيش عملية كبيرة ضد الجريمة المنظمة وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب.
وذكرت حكومة الولاية أن حوالي 600 جندي شاركوا في العملية في البداية ثم انضم إليهم 400 آخرون مدعومون بطائرات هليكوبتر وأسلحة محمولة على شاحنات. وقال الجيش في بيان إنه تم استدعاء القوات لتحري صحة بلاغ عن سرقة خط أنابيب نفطي.
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