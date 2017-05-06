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رقم الخبر: 192833 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: دوليات  
مقتل شخص في اشتباكات بين باكستان وأفغانستان

مقتل شخص في اشتباكات بين باكستان وأفغانستان

أفاد الجيش الباكستاني يوم الجمعة: إن اشتباكات وقعت مع الجنود الأفغان عبر الحدود المتنازع عليها بين البلدين قتل فيها شخص واحد على الأقل في انتكاسة جديدة للعلاقات المتوترة بالفعل بين الجارتين.

وأشار الجيش الباكستاني إلى أن الاشتباكات اندلعت في قرية نائية على مقربة من بلدة شامان الباكستانية الحدودية بينما كان فريق تعداد باكستاني يعمل على جمع بيانات عن السكان تحت حماية عناصر من حرس الحدود.

وفتحت شرطة الحدود الأفغانية النار على حرس الحدود المكلفين بحماية فريق التعداد السكاني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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