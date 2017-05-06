مقتل شخص في اشتباكات بين باكستان وأفغانستان أفاد الجيش الباكستاني يوم الجمعة: إن اشتباكات وقعت مع الجنود الأفغان عبر الحدود المتنازع عليها بين البلدين قتل فيها شخص واحد على الأقل في انتكاسة جديدة للعلاقات المتوترة بالفعل بين الجارتين.