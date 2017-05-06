بحث مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الايرانية مهدي آقا جعفري، خلال لقائه في داكار وزير الصناعة السنغالي علي اينجاي، التعاون في مجال الصناعة والمناجم والتجارة.

وشرح المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، في هذا اللقاء، إنجازات وإمكانيات الجمهوية الاسلامية الايرانية في مجال الصناعة والمناجم، مبدياً استعداد ايران لتنمية وتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتقنية والمناجم.

وأشار آقاجعفري الى قدم أسطول سيارات الأجرة في السنغال ونشاط شركة (سنيران أتو) في هذا البلد، مشيراً الى استعداد الشركة لتحديث أسطول سيارات الأجرة في السنغال. كما وجه دعوة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة إلى نظيره السنغالي لزيارة ايران.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة والمناجم السنغالي، في هذا اللقاء، عن شكره للدعوة التي وجهها إليه نظيره الايراني، وأشار الى نجاح شركة (سنيران) ورغبة بلاده لتطوير التعاون في مجالات الصناعة والمناجم والتجارة. وأبدى علي اينجاي رغبته في القيام بزيارة ايران ولقاء نظيره الايراني، وكذلك تفقد قدرات وإمكانيات ايران في المجالات الصناعية والتقنية.

ورحب اينجاي كذلك باقتراح تحديث أسطول سيارات الأجرة في بلاده من قبل شركة (سنيران أتو)، معرباً عن أمله في التوصل الى التوافق المطلوب في هذا المجال خلال زيارته لطهران.

يذكر أن شركة (سنيران أتو) المشترك بين ايران والسنغال تنشط في مجال إنتاج السيارات منذ نحو عشر سنوات في السنغال.