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رقم الخبر: 192831 تاريخ النشر: أيار 05, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: دوليات  
سجن 8 أشخاص خططوا لهجوم على أولمبياد ريو

سجن 8 أشخاص خططوا لهجوم على أولمبياد ريو

دانت محكمة اتحادية 8 برازيليين، يوم الخميس 4 أيار الجاري، بالتخطيط لهجوم على أولمبياد ريو يستلهم فكر تنظيم داعش، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أعوام و15 عاما.

هذا وكانت السلطات البرازيلية، قد اعتقلت في تموز العام الماضي، قبل أسبوعين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو، 8 أشخاص اشتبهت في تخطيطهم للقيام بهجوم، ما أثار مخاوف من حصول عمل تخريبي خلال هذا الحدث الرياضي العالمي. ووصفتهم السلطات بأنهم مجموعة غير مترابطة من الهواة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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