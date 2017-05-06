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|رقم الخبر: 192831
|تاريخ النشر: أيار 05, 2017
|الوقت: 16:56
|الاقسام: دوليات
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سجن 8 أشخاص خططوا لهجوم على أولمبياد ريو
دانت محكمة اتحادية 8 برازيليين، يوم الخميس 4 أيار الجاري، بالتخطيط لهجوم على أولمبياد ريو يستلهم فكر تنظيم داعش، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أعوام و15 عاما.
هذا وكانت السلطات البرازيلية، قد اعتقلت في تموز العام الماضي، قبل أسبوعين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو، 8 أشخاص اشتبهت في تخطيطهم للقيام بهجوم، ما أثار مخاوف من حصول عمل تخريبي خلال هذا الحدث الرياضي العالمي. ووصفتهم السلطات بأنهم مجموعة غير مترابطة من الهواة.
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