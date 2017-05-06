أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن أول رحلة خارجية له أواخر مايو/ أيار الجاري، ستشمل زيارات إلى السعودية و"إسرائيل" والفاتيكان، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في 25 مايو، وقمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها إيطاليا في 26 مايو.

وقال ترامب إن "السعودية (التي اسماها أبان الانتخابات بالبقرة الحلوب وطالبها بدفع مزيد من الاموال مقابل حمايتها) تحتضن الموقعين الأكثر قدسية في الإسلام، وهناك سنبدأ تأسيس قواعد جديدة للتعاون والدعم مع حلفائنا المسلمين لمواجهة التطرف والإرهاب والعنف، ولتوفير مستقبل أكثر أملا وعدلا للمسلمين الشباب في بلدانهم".

وأضاف ترامب: "مهمتنا ليست الإملاء على الآخرين كيف يعيشون حياتهم، بل بناء تحالف من الأصدقاء والشركاء الذين يشاركوننا هدف محاربة الإرهاب وتحقيق الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط.